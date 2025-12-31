Dispositivo especial de la Policía garantiza la seguridad en las fiestas de fin de año en Montería

Operativos de la Policía en las calles de la ciudad de Montería.

Montería

Con el propósito de garantizar la seguridad, la convivencia y la tranquilidad de todos los residentes y visitantes durante la festividad de fin de año, la Policía Nacional ha activado un dispositivo especial en esta ciudad.

Bajo el liderazgo del coronel Héctor Ruiz Arias, comandante de la Policía Metropolitana de Montería, se ha formado un operativo que será desplegado en toda la jurisdicción metropolitana, marcando una apuesta por una celebración segura y ordenada.

Este plan estratégico no se limita a un aumento del pie de fuerza en las calles, sino que constituye una estrategia integral de inteligencia y prevención. Su objetivo prioritario es el bienestar de los ciudadanos y de los turistas que eligen a la “Capital Ganadera” como destino para recibir el Año Nuevo.

El dispositivo busca que la alegría de la festividad sea el único recuerdo, evitando incidentes lamentables mediante una labor policial proactiva y visible.

El coronel Héctor Ruiz, comandante de la Policía de Montería, enfatizó el compromiso institucional. “Hemos dispuesto de todas nuestras capacidades institucionales para que este cierre de año sea recordado por la alegría y no por incidentes lamentables”, afirmó.

Y añadió: “Mi instrucción a cada hombre y mujer policía es clara: cercanía con el ciudadano y contundencia contra el delito. Queremos que la gente se sienta acompañada en sus barrios, en los centros comerciales y en las vías. Nuestro compromiso es que el único brindis sea por la vida y la tranquilidad de todos”.

Para materializar esta visión, el plan operativo contempla el fortalecimiento de la presencia policial en puntos críticos y de alta concentración de personas.

La vigilancia se intensificará en zonas comerciales, sectores residenciales, ejes viales y espacios turísticos, con el fin primordial de prevenir hechos delictivos y atender con oportunidad cualquier situación que pueda surgir. Este acompañamiento constante a la ciudadanía es la columna vertebral del dispositivo.

Cultura de la seguridad

Paralelamente, la Policía Metropolitana de Montería hace un llamado a la comunidad para que sea parte activa de esta cultura de seguridad.

Las autoridades solicitan acatar las recomendaciones de prevención, evitar de manera responsable el uso de pólvora y mantener una actitud de colaboración.

Cualquier situación sospechosa o de riesgo debe ser reportada de inmediato a través de la línea única de emergencia 123, un canal vital para la efectividad del operativo. Con esta alianza entre autoridades y ciudadanos, Montería se prepara para recibir el nuevo año con mayor control y serenidad.