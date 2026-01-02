Policía captura a dos presuntos responsables de robo millonario en joyería de Montelíbano, Córdoba

Montería

En una acción rápida desplegada tras una alerta ciudadana, la Policía Nacional capturó a dos hombres señalados como autores de un hurto a un establecimiento comercial en el casco urbano de Montelíbano, Córdoba.

El operativo, que incluyó la activación de un dispositivo de bloqueo vial conocido como “Plan Candado”, permitió recuperar la totalidad del botín, valorado en más de 239 millones de pesos. Los hechos ocurrieron en la tarde del 30 de diciembre, alrededor de la 1:30 p.m.

Inmediatamente después de recibir la denuncia, las unidades policiales establecieron un cerco de seguridad en las principales vías de salida del municipio. La interceptación se logró cuando los dos sospechosos intentaban huir a bordo de una motocicleta marca Pulsar por la vía que conduce hacia La Apartada.

En el momento de la detención, los uniformados incautaron un arma de fuego, un morral con el cargamento de lujo robado y el vehículo utilizado para la fuga.

El botín recuperado

Las autoridades confirmaron que el botín recuperado tiene un avalúo exacto de 239.516.000 pesos. Entre las joyas incautadas se encuentran 47 anillos, 96 dijes, 25 pulseras, 18 pares de aretes, balines de oro y un reloj marca Casio.

Los dos detenidos, oriundos de Barranquilla, fueron trasladados y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación en la seccional Montelíbano, donde luego enfrentarán cargos ante un juez por los delitos de hurto y fabricación, tráfico o porte de arma de fuego.

Voceros de la institución policial destacaron la importancia de la colaboración ciudadana para el éxito de la operación. “Este resultado es fruto de la denuncia oportuna. Reiteramos nuestro compromiso con la seguridad ciudadana en el sur del departamento”, declararon.

La captura y la total recuperación de los elementos sustraídos representan un golpe significativo a la delincuencia en esta zona del país.