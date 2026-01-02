Más de una década impulsando el deporte: ExpoFitness prepara su edición 2026 en Medellín

Medellín

En sus 12 versiones anteriores, se ha generado un impacto económico acumulado superior a 13 millones de dólares, dinamizando sectores como el turismo, la hotelería, el comercio y el transporte.

El evento, que nació como una feria especializada, evolucionó hacia un ecosistema que integra deporte, salud, negocios y formación. Entre 2017 y 2019 dio un salto internacional con la llegada de competencias y delegaciones de países como Brasil, México, Chile, Argentina, Uruguay y Estados Unidos, posicionando a Medellín como destino del turismo deportivo.

Durante la pandemia, ExpoFitness fue uno de los primeros encuentros del sector en reactivarse con una edición especial realizada en el Jardín Botánico, orientada a apoyar a emprendedores y a reactivar la cadena productiva. Desde 2024, una nueva gerencia lidera un plan estratégico con proyección a 2030, enfocado en fortalecer la articulación entre el sector público, la academia y la industria del bienestar.

Uno de los anuncios centrales de esta edición es la transición hacia la Fundación W.E.L.L, iniciativa que orientará el crecimiento del proyecto hacia programas de salud mental, inclusión social, responsabilidad empresarial y bienestar comunitario, con el objetivo de extender su impacto más allá del evento anual.

Con este enfoque, ExpoFitness busca reafirmar su papel como plataforma estratégica para el desarrollo del deporte, la economía y la promoción de estilos de vida saludables en Colombia.