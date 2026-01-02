Alrededor de 260 escenarios deportivos serán adecuados en 114 municipios de Antioquia durante 2026

Las intervenciones incluyen el mantenimiento de canchas, reposición de arcos de fútbol, mejoramiento de aros de baloncesto, adecuación de mallas de voleibol, entre otras. Foto: Gobernación de Antioquia.

Antioquia

El proyecto busca fortalecer la convivencia ciudadana y la prevención del delito mediante la recuperación de espacios para el deporte, la recreación y el encuentro comunitario. Las intervenciones incluyen el mantenimiento de canchas, reposición de arcos de fútbol, mejoramiento de aros de baloncesto, adecuación de mallas de voleibol, organización de cerramientos y rejas, cambio de cubiertas y retiro de humedades, entre otras acciones.

“Este año, 261 escenarios deportivos serán priorizados, todo con el fin de fortalecer la convivencia pacífica y la prevención del delito. De igual manera, 25 estaciones y subestaciones de Policía serán remodeladas en igual número de municipios para mejorar las condiciones de vida de nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública”, señaló el secretario de Seguridad, Justicia y Paz, brigadier general Luis Eduardo Martínez Guzmán.

Las estaciones de Policía que serán intervenidas están ubicadas en municipios como Andes, Betulia, Caramanta, Fredonia, Montebello, Venecia, Ciudad Bolívar, Buriticá, Cañasgordas, Frontino, Liborina, Uramita, Carepa, Chigorodó, San Carlos, Sabaneta, Caldas, Sonsón, Campamento, Ituango, San José de la Montaña, Cáceres, Puerto Berrío, Tarazá y Vegachí. Allí se adelantan obras de reparación de techos, modernización de redes eléctricas, adecuación de sistemas hidrosanitarios, pintura general y mejoramiento de áreas comunes.

Las entregas están previstas para el primer semestre de 2026. De manera complementaria, se construirá la guardia del Batallón Especial Energético y Vial No. 4 del Ejército Nacional en el municipio de San Carlos, con una inversión de 10 mil 300 millones de pesos.

Estas acciones de la Gobernación de Antioquia, buscan garantizar la eficiencia operativa de la Fuerza Pública y, junto con los escenarios deportivos, consolidar espacios seguros de convivencia para niños, adolescentes y adultos mayores en todo el departamento.