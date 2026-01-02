Marca territorial en El Poblado: así será el proyecto que intervendrá San Lorenzo y Patio Bonito

Medellín, Antioquia

La Administración Distrital avanza en la implementación del proyecto de marca territorial San Lorenzo y Patio Bonito, una iniciativa que busca ordenar, identificar y fortalecer las dinámicas económicas y culturales de sectores de la comuna 14, El Poblado, donde confluyen residentes, comercio y turismo.

El proyecto beneficiará de manera directa a cerca de 100 viviendas y establecimientos comerciales de los barrios Lalinde y Patio Bonito.

Entre las acciones previstas se encuentra la instalación de señalética en 20 puntos del territorio, la construcción de mapas barriales y el desarrollo de piezas comunicativas que permitan a ciudadanos y visitantes reconocer la vocación económica y cultural de la zona.

La estrategia surge a partir de talleres participativos, jornadas de cocreación y ejercicios de diagnóstico realizados con comerciantes, líderes comunitarios y organizaciones locales, en un contexto marcado por retos de convivencia, uso del espacio público y presión turística en El Poblado.

¿De dónde parte la iniciativa?

Juliana Coral, gerente del Centro y Territorios Estratégicos, explicó que el proyecto también busca fortalecer el sentido de pertenencia y la apropiación del territorio.

“A partir de estos insumos, la Alcaldía impulsará el desarrollo de mapas territoriales, piezas audiovisuales y estrategias de comunicación orientadas a fortalecer la apropiación de los espacios y a visibilizar las vocaciones socioeconómicas y culturales del territorio”, señaló.

Además de la estrategia de marca, la intervención contempla acciones complementarias como la creación de una mesa de seguridad, pavimentación de puntos estratégicos, instalación de jardineras en zonas críticas y procesos de atención e inclusión social para habitantes en situación de calle, así como acompañamiento a familias y comerciantes del sector.

Desde la Administración Distrital se insiste en que el proyecto no se limita a una intervención visual.

Según Coral, “avanzamos con el proyecto San Lorenzo, una iniciativa que construimos de la mano de la comunidad, ya que nos permite consolidar la identidad, promover la organización comunitaria y dinamizar la economía de la comuna 14”.

La implementación del proyecto continuará durante 2026, mientras residentes y comerciantes esperan que las acciones anunciadas se traduzcan en mejoras sostenibles en la convivencia, el orden del territorio y la actividad económica de uno de los sectores más dinámicos de Medellín.