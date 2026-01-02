Cali

Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy viernes 2

EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios

Esteban Herrera

Hoy viernes 2 de enero se adelantan labores de reparación, modernización y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.

ACUEDUCTO

Prados del Norte

Calle 34 con Av 2da Norte

Suspensión temporal del servicio de agua durante el día

El Lido

Carrera 48 #3A - 97

ENERGÍA

Sobre el Circuito Lili, grupo operativo revisará:

Ciudad Córdoba

Calle 56C con Carrera 48

Sobre el Circuito Santa Anita, reparación secundaria:

Santa Anita

Carrera 58 con Calle 12

ALCANTARILLADO

Limpieza y mantenimiento al Canal Oriental:

A la altura de los barrios San Luís y Petecuy, con maquinaria amarilla, retroexcavadoras y volquetas.

Mantenimiento preventivo a la Red Central de Alcantarillado:

En Vipasa

Calle 44 entre Avenida 2da Norte hasta la 3ra Norte

Limpieza de Sumideros en República de Israel:

Carrera 46 con Calle 40

