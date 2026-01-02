Conozca los sectores de Cali que tendrán suspensión de servicios y reparaciones hoy viernes 2
EMCALI realizará mantenimiento integral en varios puntos de la ciudad para mejorar sus servicios
Hoy viernes 2 de enero se adelantan labores de reparación, modernización y mantenimiento en diferentes sectores de la ciudad, en los sistemas de acueducto, energía, y alcantarillado.
ACUEDUCTO
Prados del Norte
Calle 34 con Av 2da Norte
Suspensión temporal del servicio de agua durante el día
El Lido
Carrera 48 #3A - 97
ENERGÍA
Sobre el Circuito Lili, grupo operativo revisará:
Ciudad Córdoba
Calle 56C con Carrera 48
Sobre el Circuito Santa Anita, reparación secundaria:
Santa Anita
Carrera 58 con Calle 12
ALCANTARILLADO
Limpieza y mantenimiento al Canal Oriental:
A la altura de los barrios San Luís y Petecuy, con maquinaria amarilla, retroexcavadoras y volquetas.
Mantenimiento preventivo a la Red Central de Alcantarillado:
En Vipasa
Calle 44 entre Avenida 2da Norte hasta la 3ra Norte
Limpieza de Sumideros en República de Israel:
Carrera 46 con Calle 40