Lesiones oculares y quemaduras en tronco y genitales, sufrieron 18 personas lesionadas por pólvora

A pesar de los insistentes llamados para evitar el uso de pólvora, entre el 31 de diciembre de 2025 y la tarde del 1 de enero de 2026 se contabilizaron 14 lesionados, dos más comparado con el mismo periodo de 2024-2025.

De acuerdo con el informe del Observatorio de Información de Salud del Valle, el acumulado de lesiones con pólvora en la temporada que se encuentra en vigilancia y monitoreo asciende a 63 casos, 23 más que en la anterior.

De los quemados, 22 casos corresponden a menores, es decir, el 34,92%.

La mayoría de las afectaciones se presentaron en miembros superiores (39) e inferiores (7), así como en cara, cuello y cabeza (6), seguidas por lesiones oculares (4), quemaduras en tronco y genitales (3), lesiones auditivas (2) y amputaciones en manos (2).

Los municipios con mayor número de casos, incluyendo Cali con cuatro personas lesionadas por la pólvora, son Buga y Buenaventura con 11 casos, cada uno, y Tuluá con diez.