Cali

Lesiones oculares y quemaduras en tronco y genitales, sufrieron 18 personas lesionadas por pólvora

En 11 municipios del Valle del Cauca, incluyendo Cali con cuatro casos, la celebración de fin de año y comienzos del 2026 dejó este balance.

Los municipios con mayor número de casos, fuera de Cali, son Buga y Buenaventura con 11 casos, cada uno, y Tuluá con diez.

Los municipios con mayor número de casos, fuera de Cali, son Buga y Buenaventura con 11 casos, cada uno, y Tuluá con diez.

A pesar de los insistentes llamados para evitar el uso de pólvora, entre el 31 de diciembre de 2025 y la tarde del 1 de enero de 2026 se contabilizaron 14 lesionados, dos más comparado con el mismo periodo de 2024-2025.

De acuerdo con el informe del Observatorio de Información de Salud del Valle, el acumulado de lesiones con pólvora en la temporada que se encuentra en vigilancia y monitoreo asciende a 63 casos, 23 más que en la anterior.

De los quemados, 22 casos corresponden a menores, es decir, el 34,92%.

La mayoría de las afectaciones se presentaron en miembros superiores (39) e inferiores (7), así como en cara, cuello y cabeza (6), seguidas por lesiones oculares (4), quemaduras en tronco y genitales (3), lesiones auditivas (2) y amputaciones en manos (2).

Los municipios con mayor número de casos, incluyendo Cali con cuatro personas lesionadas por la pólvora, son Buga y Buenaventura con 11 casos, cada uno, y Tuluá con diez.

El siguiente artículo se está cargando

Caracol Radio
Directo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad