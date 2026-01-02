Diciembre: bajaron homicidios en Pereira y área metropolitana pese a alza anual

Pereira

La Policía Metropolitana de Pereira entregó el balance de seguridad del cierre de 2025 y las primeras horas de 2026, destacando una reducción significativa en los homicidios durante el mes de diciembre en el área metropolitana.

En Pereira durante todo el año se reportaron poco más de 200 crímenes un aumento significativo comparado con el año 2024 cuando el año cerró con 147 hechos de sangre; sin embargo, en los últimos tres meses del año, la periodicidad de estos homicidios se redujo de manera considerable.

Según el reporte, en diciembre de 2025 se registró una disminución del 42 % en los homicidios, lo que representa 14 casos menos frente al mismo periodo del año anterior en la jurisdicción de la Policía Metropolitana de Pereira. En el municipio de Pereira, la reducción fue aún mayor, con una caída del 69 %, equivalente a 18 casos menos, y una tasa de 27,1 homicidios por cada 100 mil habitantes.

Durante la celebración de Año Nuevo, entre el 31 de diciembre y las primeras horas del 1 de enero, no se presentaron homicidios en el área metropolitana, resultado del despliegue policial en las 85 zonas de atención.

No obstante, la Policía advirtió que la intolerancia y las riñas siguen siendo un factor de riesgo, ya que el 32 % de los homicidios registrados en diciembre estuvieron relacionados con este tipo de enfrentamientos.

En materia de convivencia, la línea 123 recibió 412 llamadas durante la celebración de Año Nuevo, principalmente por alteración a la tranquilidad, agresiones entre ciudadanos y violencia intrafamiliar.

Solo en el mes de diciembre se atendieron 2.330 reportes por riñas, además de 3.159 llamadas por alteraciones al orden público, lo que refleja que los conflictos entre ciudadanos continúan siendo uno de los principales retos en materia de seguridad.

Durante diciembre, la Policía atendió 11.659 motivos de policía, un promedio de 15 casos por hora, y fue necesario imponer 1.503 comparendos, de los cuales 160 correspondieron a riñas y 867 a porte de armas blancas, conductas que siguen siendo detonantes de hechos violentos.

Las autoridades reiteraron el llamado a la celebración responsable, al respeto por la vida y a la resolución pacífica de los conflictos, recordando que la mayoría de los hechos violentos se originan en situaciones de intolerancia que pueden evitarse.

