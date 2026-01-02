Inicia reversión de Autopistas del Caribe: peajes y vía pasarán a Invías 

Este viernes 2 de enero de 2026 se dio inicio oficial al proceso de reversión de la infraestructura y las estaciones de peaje de la Concesión Autopistas del Caribe, luego de que se concretara la liquidación anticipada del proyecto que administraba el Corredor de Carga Cartagena–Barranquilla.

Entérate de lo que pasa en Barranquilla y el Atlántico: quiero ser parte del grupo de noticias en WhatsApp

Durante esta fase, la infraestructura vial y los peajes ubicados en Turbaco, Sabanagrande y Galapa comenzarán a ser transferidos de manera progresiva al Instituto Nacional de Vías (Invías), entidad que asumirá la administración total del corredor una vez finalice el periodo de transición.

La decisión fue tomada tras un acuerdo entre la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y la concesionaria Autopistas del Caribe S.A.S., quienes esta semana oficializaron la terminación anticipada del contrato que regía uno de los ejes viales más estratégicos del Caribe colombiano.

Protestas y dificultades financieras

De acuerdo con lo explicado, múltiples jornadas de protesta social afectaron de forma negativa el recaudo en las estaciones de peaje, situación que se agravó con el incumplimiento en la instalación de nuevas estaciones de cobro en sectores como Arroyo Grande, en jurisdicción de Luruaco.

Estos factores impidieron que la concesión alcanzara el cierre financiero exigido contractualmente, lo que derivó en la imposibilidad de continuar con la ejecución normal del proyecto.

Reacciones

El concejal de Baranoa, Wilmer Barandica, celebró el inicio del proceso de reversión y el fin anticipado de la concesión.

“Esta ha sido una de las decisiones más importantes que se han tomado. Autopistas del Caribe incumplió el contrato 002 de 2021 y, por esa razón, era necesario liquidarlo y poner fin a una concesión que resultó lesiva para los intereses de las comunidades de varios municipios del centro del Atlántico y de Bolívar. Hoy existe claridad en que la administración de los peajes debe quedar en manos del Invías, pero bajo nuevas condiciones. Exigiremos que las categorías 1 y 2 continúen exentas del pago, una solicitud que haremos formalmente en los próximos días. Autopistas del Caribe no cumplió con las obras prometidas ni logró una administración adecuada de los peajes”, explicó.

Sin embargo, desde el sector gremial se expresaron preocupaciones. Héctor Carbonell, director de la Cámara Colombiana de Infraestructura en el Caribe, advirtió sobre los riesgos que podría enfrentar el corredor bajo la administración estatal.

“La confirmación hecha hoy por la ANI, a través de su presidente ejecutivo, sobre la liquidación anticipada de Autopistas del Caribe es una noticia que lamentamos profundamente desde el sector. Durante meses se realizaron múltiples esfuerzos para salvar un proyecto que habría mejorado de manera significativa la competitividad de la región Caribe, reduciendo los tiempos de desplazamiento entre Barranquilla y Cartagena, fortaleciendo los puertos y el sistema logístico que conecta ambas ciudades con el resto del país, además de generar un importante número de empleos. Desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura, Seccional Norte, consideramos que este es un precedente negativo. Los peajes continuarán cobrándose, ahora bajo la administración del Invías, y existe la preocupación de que el recaudo no se invierta en su totalidad en la misma vía. Lo más lamentable es que las condiciones actuales no son atractivas para que una nueva iniciativa privada asuma, en el corto plazo, un proyecto de doble calzada entre Barranquilla y Cartagena. Sin duda, se trata de una noticia triste que afecta a toda la región Caribe”, dijo.

LEA TAMBIÉN: Barranquilla y el Atlántico sumaron 98 casos de quemados con pólvora durante diciembre del 2025

Etapa de transición

La fase de reversión tendrá una duración aproximada de 200 días. Durante este periodo, Autopistas del Caribe continuará encargada de la operación, el mantenimiento y el recaudo de los peajes. Finalizado este tiempo, el Invías asumirá plenamente la administración del corredor vial.