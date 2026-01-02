Varios derrumbes mantienen bloqueada la vía Mutatá y Dabeiba

Antioquia

Las fuertes lluvias registradas en las últimas horas provocaron varios derrumbes en la vía Medellín–Urabá, lo que obligó al cierre total del corredor entre los municipios de Mutatá y Dabeiba.

De acuerdo con la Policía de Tránsito de Antioquia, la emergencia se presenta por la caída de material entre los sectores de Guineales y Godó, donde deslizamientos de tierra y rocas invadieron la calzada, impidiendo el paso de vehículos.

La concesión Autopistas Urabá informó que personal técnico y maquinaria pesada ya se encuentran en el lugar adelantando labores de remoción del material, con el objetivo de habilitar la vía en el menor tiempo posible. Sin embargo, por ahora no hay un horario estimado para la reapertura del tramo.

Las autoridades recomiendan a los usuarios abstenerse de transitar por este sector y estar atentos a los reportes oficiales, mientras continúan las lluvias en la región que mantienen el riesgo de nuevos deslizamientos.