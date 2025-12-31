Así funcionará vía Bogotá-Villavicencio el 31 diciembre, 1,2,3 y 4 enero: Restricción de carga y más

Muchas personas aprovechan las fiestas de Navidad y de Año Nuevo para viajar a diferentes destinos en Colombia, especialmente en carretera, con tal de encontrarse con sus familiares y seres queridos antes de que el reloj marque el inicio del 2026.

Una de las carreteras que tendrá mayor flujo de viajeros durante el fin del año 2025 es la Vía Bogotá-Villavicencio, la cual es ampliamente utilizada por su recorrido para llegar a diferentes destinos en los Llanos Orientales. Este se puede llevar a cabo en un plazo entre dos horas y media a cuatro horas, dependiendo del tráfico que haya en este lugar.

Al respecto, la concesionaria Coviandina anunció el plan operativo para garantizar unas condiciones seguras de movilidad en la vía Bogotá-Villavicencio durante el fin de año y facilitar el viaje de muchas personas que se desplazarán por esta carretera en cualquiera de sus dos sentidos.

¿Cuál es el plan operativo en la vía Bogotá-Villavicencio?

Según explicó Coviandina, una de las medidas que tomará junto con las autoridades pertinentes frente a la movilidad en la vía Bogotá-Villavicencio es el aumento de personal en las estaciones de peaje. Asimismo, contará con vehículos como carro-talleres, ambulancias y grúas para atender cualquier emergencia que se pueda presentar, así como los equipos de rescate y de atención de accidentes.

Por otra parte, la entidad también señaló que se realizarán diferentes operativos de control por parte de la Dirección de Tránsito y Transportes de la Policía a fin de evitar las infracciones más recurrentes en la vía como lo son:

Exceso de velocidad

Adelantamiento en sitios prohibidos

Verificación de SOAT

No tener la revisión técnico-mecánica al día.

¿Cuáles son los puntos críticos que tendrá la vía Bogotá-Villavicencio?

De acuerdo a lo indicado por Coviandina, hay algunos puntos críticos que se pueden presentar en la vía al Llano, ya sea por el alto tráfico en la zona o por la posibilidad de que se presenten deslizamientos de tierra. Estos son:

PK0+000 (Inicio de concesión)

PK09+100 (Punto de control Boquerón II)

PK18+300

PK19+900

PK50+100 (Peaje Naranjal)

PK59+600 (Guayabetal).

¿Cómo funcionará la restricción de carga?

En cuanto a la restricción de carga, que aplica para vehículos con peso igual o superior a 3,4 toneladas, Coviandina señaló que esta medida no estará disponible entre el 2 y el 3 de enero de 2026. Entretanto, funcionará en los siguientes horarios durante el resto de la semana:

Miércoles 31 de diciembre de 2025: 8:00 a.m. - 11:00 p.m. en ambos sentidos.

8:00 a.m. - 11:00 p.m. en ambos sentidos. Jueves 1 de enero de 2026: 10:00 a.m. - 1:00 a.m. del día siguiente en ambos sentidos.

10:00 a.m. - 1:00 a.m. del día siguiente en ambos sentidos. Domingo 4 de enero de 2026: 8:00 a.m. - 1:00 a.m. del día siguiente en ambos sentidos.

Es importante señalar que en los últimos días la vía Bogotá-Villavicencio presentó problemas de movilidad por el alto tráfico en la salida desde la capital del país, por lo que las autoridades buscan tomar las medidas de seguridad correspondientes con tal de evitar alguna afectación para los viajeros que la utilizarán para desplazarse durante las fiestas de Año Nuevo.