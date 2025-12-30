Fiscalía imputó nuevos delitos a alias ‘Chipi’ por crimen relacionado con microtráfico en Bogotá

La Fiscalía General de la Nación imputó nuevos delitos a Elder José Arteaga Hernández, alias ‘Chipi’, implicado en el magnicidio del senador y precandidato presidencial, Miguel Uribe Turbay, ocurrido el pasado el 7 de junio en el occidente de Bogotá.

Según la información de la Fiscalía, alias ‘Chipi’ habría ordenado el crimen de un hombre el 15 de junio de 2024, como parte de una disputa entre organizaciones ilegales por el control de la venta de estupefacientes al menudeo. Cabe mencionar que Arteaga era cabecilla de un grupo delincuencial dedicado a los homicidios, el microtráfico y otras actividades delictivas.

“Para este propósito ilícito, al parecer, contactó por vía telefónica a una persona específica y le ofreció 4 millones de pesos para que ejecutara la acción sicarial. Posteriormente, se reunió con ella en un billar para ultimar detalles, darle 2 millones de pesos como anticipo y mostrarle una fotografía”, detalla la Fiscalía.

La Fiscalía imputó a alias Chipi los delitos de homicidio agravado; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones agravado; y ocultamiento, alteración o destrucción de elemento material probatorio.

Los cargos no fueron aceptados por alias ‘Chipi’. Cabe mencionar que el hombre permanece privado de la libertad en centro carcelario por el atentado y posterior muerte del senador Miguel Uribe Turbay.