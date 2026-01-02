Enfrentamientos en la Sierra Nevada desplazan a indígenas Wiwa

Terror en la Sierra Nevada: prendieron fuego a sitios sagrados de comunidades indígenas. Foto: Comunidad indígena de la etnia Kogui Wiwa

La comunidad indígena Wiwa, en la cuenca del río Ranchería, atraviesa uno de sus momentos más críticos en los últimos años tras el asesinato de José Miguel Mójica Conchagui, ocurrido el pasado 26 de diciembre en la comunidad de La Múcura, en jurisdicción del municipio de San Juan del Cesar, La Guajira.

Pedro Loperena, defensor de derechos humanos y líder Wiwa, relató que la gravedad de la situación impidió incluso el levantamiento del cuerpo y la inspección judicial.

“El 27 de diciembre, cuando la fuerza pública intentó ingresar al territorio, se produjo un enfrentamiento armado en el sector del puente de Marocasos, entre tropas del Batallón Rondón y presuntos integrantes de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada”, explicó Loperena.

El intercambio de disparos dejó a varias familias en medio de los fuegos cruzados, aumentando el pánico y obligando a la población a huir.

Comunidades desplazadas y territorio desolado

Tras los hechos, la comunidad de La Múcura quedó completamente deshabitada. Las familias se desplazaron de manera interna hacia otros puntos del resguardo indígena, dejando viviendas vacías.

En total, siete comunidades Wiwa de esta zona se encuentran en alto riesgo, entre ellas Laguna, Huamaca, Marocasos y Limón, donde también se reportan extorsiones a campesinos, comerciantes e indígenas.

“No hay presencia permanente de autoridades, no hay garantías de seguridad. Las tropas ingresan y luego se retiran, dejando a la población totalmente expuesta”, denunció el líder indígena.

Tres asesinatos en tres meses

El asesinato de José Miguel Mójica no es un hecho aislado. De acuerdo con la Asociación de Autoridades Tradicionales, en los últimos tres meses el pueblo Wiwa ha sufrido el homicidio de tres de sus integrantes, entre ellos dos mujeres, en hechos atribuidos a actores armados ilegales.

Las comunidades denuncian que estos crímenes ocurren en medio de la disputa territorial entre el Clan del Golfo y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada.

Loperena advirtió que la situación ya había sido alertada a las autoridades nacionales. Incluso recordó que el pueblo Wiwa cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y con la Alerta Temprana 020 de 2025, emitida para los departamentos de La Guajira y Cesar.