Líder indígena fue asesinado delante de su familia en Riohacha, La Guajira

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) confirmó que José Miguel Mojica Conchangui, reconocido líder social e indígena del pueblo Wiwa, quien trabajaba con la comunidad de la vereda de Mucura, perteneciente al municipio de Riohacha, en el departamento de La Guajira fue asesinado.

José fue retirado de una celebración navideña en la vereda Mucura por hombres armados y, a pocos metros del lugar y delante de su familia, fue víctima de homicidio. En ese lugar delinquen el Clan del Golfo, las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada y bandas de carácter local. Con el asesinato de José ya son 186 los líderes sociales asesinados en 2025.

La Defensoría del Pueblo ha emitido la alerta temprana 013/25, que incluye al municipio de Riohacha con un llamado a la acción prioritaria, señalando que la imposición de normas y otras formas de gobernanza ilegal por parte de los grupos armados representa un permanente riesgo de violación a los derechos de la población.

Mientras que la alerta temprana 020/25 advierte un riesgo alto para la población de la Sierra Nevada de Santa Marta debido a la disputa territorial entre el Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), lo que ha generado amenazas graves contra comunidades indígenas y rurales, incluyendo homicidios, desplazamiento forzado y control social.

“Esta advertencia se suma a la AT 010/25, que incluye al municipio de Riohacha y señala un riesgo extremo por la disputa y consolidación territorial de estos grupos armados, reflejada en incursiones armadas, amenazas y graves afectaciones a la población indígena y rural; así mismo, se articula con la AT 019/23, dirigida a líderes, lideresas y defensores de derechos humanos, la cual identifica el escenario de riesgo permanente que enfrentan quienes ejercen liderazgo social y defensa de derechos”, dice INDEPAZ.