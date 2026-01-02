¡Empezó el año creciendo! Precio del CAFÉ en Colombia para HOY, 2 de enero, según FNC

Los cafés con gatos, como su nombre lo indica, es un establecimiento visitado por las personas donde se disfrutan de bebidas (principalmente café) y alimentos mientras se interactúa con gatos que habitan en el lugar.

La principal razón por la cual las personas visitan estos lugares, es para compartir con los animales, acariciarlos, jugar o simplemente observarlos.

Como en muchos lugares, estos espacios también tienen sus reglas particulares, para así, asegurar tanto el disfrute de los clientes como de los animales. Por ejemplo, se debe mantener un espacio relajado y tranquilo, no se deben molestar los gatos mientras estén durmiendo, o evitar agarrarlos de manera brusca.

Le podría interesar: Feria de Manizales 2026: Fechas y programación completa en PDF de la edición número 69

Cat Coffee en Colombia

Esta tendencia de los ‘Cat Coffee’ inició en Taiwán, en 1998, sin embargo, no fue hasta 2004 que se implementó exitosamente en Japón, y fue aquí, donde se popularizó la idea que se esparció al resto del mundo.

Esta idea llegó a Colombia en 2017, cuando se abrieron las puertas de ‘Calico’, el primer café con gatos de Bogotá. Actualmente, en la capital, existen más de 20 cafeterías que puedes visitar que han implementado este concepto.

Precio del café seco en Colombia hoy 2 de enero

El precio del café continúa con su tendencia a la subida, pues para el día de hoy, presentó un nuevo aumento en su valor, esta vez, de 61 pesos colombianos. Esto según el informe publicado por la Federación Nacional de Cafeteros.

Gracias a este aumento, para hoy, 2 de enero, el precio interno de referencia para la carga de 125 Kg de pergamino seco FR 94 se estableció en $2′714.000 COP.

Por otro lado, el valor de la pasilla contenida en el pergamino se sostuvo en 10,000 COP/Kg.

Precio en dólares del café

El precio del café se conoce con el nombre de ‘futuros’, debido a que representan una predicción de su valor en el tiempo. Esta información se puede encontrar en diferentes plataformas que publican indicadores de diferentes mercados en tiempo real.

Según la plataforma ‘Investing’, los futuros del precio del café se establecieron para hoy, 2 de enero, en 355,10 dólares estadounidenses.

Le podría interesar: Precio del dólar en Colombia HOY 2 de enero: así comienza a cotizarse en 2026, según Banrep

Precio del café en diferentes ciudades de Colombia

ARMENIA: Carga 2,714,500 // Kilo 21,716 // Arroba 271,450

2,714,500 21,716 271,450 BOGOTÁ: Carga 2,713,250 // Kilo 21,706 // Arroba 271,325

2,713,250 21,706 271,325 BUCARAMANGA: Carga 2,712,875 // Kilo 21,703 // Arroba 271,288

2,712,875 21,703 271,288 BUGA: Carga 2,715,250 // Kilo 21,722 // Arroba 271,525

2,715,250 21,722 271,525 CHINCHINÁ: Carga 2,714,375 // Kilo 21,715 // Arroba 271,438

2,714,375 21,715 271,438 CÚCUTA: Carga 2,712,375 // Kilo 21,699 // Arroba 271,238

2,712,375 21,699 271,238 IBAGUÉ: Carga 2,713,625 // Kilo 21,709 // Arroba 271,363

2,713,625 21,709 271,363 MANIZALES: Carga 2,714,375 // Kilo 21,715 // Arroba 271,438

2,714,375 21,715 271,438 MEDELLÍN: Carga 2,713,625 // Kilo 21,709 // Arroba 271,363

2,713,625 21,709 271,363 NEIVA: Carga 2,712,750 // Kilo 21,702 // Arroba 271,275

2,712,750 21,702 271,275 PAMPLONA: Carga 2,712,500 // Kilo 21,700 // Arroba 271,250

2,712,500 21,700 271,250 PASTO: Carga 2,712,500 // Kilo 21,700 // Arroba 271,250

2,712,500 21,700 271,250 PEREIRA: Carga 2,714,375 // Kilo 21,715 // Arroba 271,438

2,714,375 21,715 271,438 POPAYÁN: Carga 2,714,625 // Kilo 21,717 // Arroba 271,463

2,714,625 21,717 271,463 SANTA MARTA: Carga 2,716,125 // Kilo 21,729 // Arroba 271,613

2,716,125 21,729 271,613 VALLEDUPAR: Carga 2,713,750 // Kilo 21,710 // Arroba 271,375

Otras noticias: Asalto en la vía La Plata–Neiva terminó con recuperación de 22 toneladas de café