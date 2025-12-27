Asalto en la vía La Plata–Neiva terminó con recuperación de 22 toneladas de café

La acción oportuna de la Policía Nacional, en coordinación con el Ejército Nacional y con apoyo de tecnología de geolocalización, permitió la recuperación de más de 22 toneladas de café que habían sido hurtadas en la vía La Plata–Neiva, así como la captura de dos personas señaladas de custodiar la mercancía.

El caso se registró en el sector del puente Paso del Colegio, donde delincuentes interceptaron el vehículo que transportaba el cargamento. Tras el aviso inmediato de las víctimas, las autoridades activaron el plan candado y desplegaron un operativo de búsqueda sobre este corredor vial del occidente huilense.

En una primera fase, los uniformados localizaron el camión abandonado y sin la carga en el centro poblado de Silvania, jurisdicción del municipio de Gigante. Las labores continuaron con apoyo de tecnología GPS instalada en el café, lo que permitió rastrear su ubicación.

Finalmente, a unos siete kilómetros del lugar, fue ubicada una bodega en el sector conocido como bajo Silvania, antiguo punto de la ladrillera, donde se encontraba almacenado el producto hurtado.

El coronel Carlos Téllez, comandante del Departamento de Policía Huila, confirmó que fueron recuperados 506 bultos de café pergamino seco, con un peso aproximado de 22 toneladas y un avalúo superior a los 800 millones de pesos. Durante el procedimiento, dos hombres fueron capturados y deberán responder ante la justicia por el delito de receptación.