Club argentino habría rechazado oferta de Santa Fe por uno de sus jugadores

¡Preocupación en los hinchas del León! Independiente Santa Fe solamente ha anunciado la salida de varios de sus jugadores que fueron claves en el año 2025, la más destacada es la de Harold Santiago Mosquera, quien ya fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Cerro Porteño de Paraguay, equipo que dirige Jorge Bava, técnico que sacó al equipo campeón en el primer semestre de la Liga Colombiana 2025.

Los otros jugadores que no continuarán en la institución y se perderán competir en la fase de grupos de la Copa Libertadores, Liga Colombiana y Super Liga son: Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edward López, Jeison Angulo, Juan Espitia y Juan Aristizábal.

El conjunto Cardenal es uno de los equipos colombianos que aún no ha anunciado ningún fichaje para el 2026. Aunque se ha conocido el interés del club por varios jugadores del exterior, hasta el momento no se ha confirmado ninguna negociación. Esta situación genera preocupación entre los hinchas, ya que varios futbolistas han salido de la institución y todavía se desconoce quiénes llegarán para reforzar la plantilla del nuevo director técnico, Pablo Repetto.

¿Qué paso con el posible refuerzo argentino?

En los últimos días, el periodista deportivo Julián Capera había informado a través de sus redes sociales que Independiente Santa Fe estaba interesado en incorporar a un argentino a su plantel del 2026 y se preparaba para presentar una oferta por el extremo Lucas Besozzi, de 22 años, quien actualmente milita en el Atlético Central Córdoba (Argentina).

Justamente, la oferta de Santa Fe fue presentada a Lanús, equipo que posee los derechos deportivos de Besozzi. La propuesta del conjunto capitalino consistía en un préstamo con opción de compra; sin embargo, el club argentino rechazó la misma.

El equipo bogotano comenzó este viernes la pretemporada de cara a la temporada 2026. La próxima semana se dará a conocer la lista con los refuerzos del club; no obstante, Eduardo Méndez ha confirmado la llegada de dos jugadores.