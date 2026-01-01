¿Llegará a Santa Fe? Jugador pretendido por el club se despidió de su equipo actual

Independiente Santa Fe es uno de los clubes colombianos que aún no ha anunciado oficialmente refuerzos para la temporada 2026. Aunque en los últimos días han surgido diversas especulaciones sobre posibles negociaciones con jugadores del exterior para reforzar al plantel.

Eduardo Méndez, presidente del equipo, le aseguró a Caracol Radio que el delantero uruguayo Franco Fagúndez y el volante Kylian Toscano están listos para reforzar a la institución.

El conjunto cardenal afrontará un calendario exigente el próximo año, en el que disputará la Superliga, la Copa Libertadores y la Liga Colombiana, torneos que requieren una renovación importante de la plantilla. Esto se debe a que varios futbolistas no continuarán en la institución, entre ellos Yairo Moreno, Ángelo Rodríguez, Marcelo Meli, Elvis Perlaza, Joaquín Sosa, Edward López, Jeison Angulo, Juan Espitia, Juan Aristizábal y Harold Santiago Mosquera.

Cabe recordar que en Santa Fe únicamente ha presentado oficialmente a su nuevo director técnico, el uruguayo Pablo Repetto, quien ya pudo acompañar a los jugadores en los entrenamientos.

¿De qué jugador se trata?

Según informó el periodista local Hugo García, Independiente Santa Fe estaría interesado en el delantero Nahuel Bustos y ya habría presentado una oferta formal por el jugador, quien militaba en Talleres de Córdoba. En la tarde de este miércoles 31 de diciembre, el argentino publicó un mensaje de despedida del club, acompañado de un video a través de sus redes sociales.

“Cómo me piden que no llore si el corazón se me desarma cada vez que piso este lugar? Cómo se deja atrás lo que me enseñó a respirar, si acá fue casa, refugio y destino cuando todavía no sabía quién era? Para mí no es solo una camiseta. Es donde crecí. Donde entregué todo. Donde dejé la piel. Donde aprendí amar estos colores con una locura que no se explica. No fue solo una parte del camino”, se lee en la publicación.

Complementó: “ Nunca estaré listo para irme de Talleres ,pero me voy con un orgullo que va a ser para siempre. haber gritado campeón con estos colores, haber tocado el cielo con las manos con lo que más amo. Me voy con el pecho lleno y el corazón aferrado a estos colores que no se sacan, aunque uno se vaya. Gracias por todo lo que fui y por todo lo que seré gracias a ustedes. TALLERES Y NADA MÁS”.

De acuerdo con este mensaje, se especula que Nahuel Bustos habría aceptado la oferta de Independiente Santa Fe y que su incorporación al equipo capitalino podría concretarse antes de iniciar la temporada 2026, sin embargo aún no se ha confirmado nada.

Sobre Bustos, Méndez comentó en El VBar Caracol: “Lo de Nahuel, hemos venido conversando con Talleres de Córdoba.Hay algunos acuerdos, pero todavía no se ha firmado. Está avanzado a falta de firma, de plata y de todo. Estamos esperando cómo reaccionan los hinchas nuestros,llevamos 600 abonos vendidos, hace 20 días que abrimos esto, demasiado bajo”.

A continuación la publicación.