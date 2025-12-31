El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Eduardo Méndez y los objetivos del 2026: “Ganar una Liga y llegar a la final de la Libertadores”

Eduardo Méndez, presidente de Independiente Santa Fe, puso al día, en El VBar Caracol, los jugadores que ya están confirmados para reforzar al cuadro Cardenal, los que podrían llegar y los que saldrán. De igual manera, aseguró que sus objetivos para el próximo año serán ganar una Liga y llegar a la final de la Copa Libertadores.

¿Cómo está lo de Franco Fagundez?

“Lo de Fagundez es un jugador que hace 20 días llegamos a un acuerdo con Santos Laguna que nos facilitó y está confirmada su llegada. Debe llegar el lunes en horas de la noche”.

¿Y lo de Nahuel Bustos?

“Lo de Nahuel, hemos venido conversando con Talleres de Córdoba. Hay algunos acuerdos, pero todavía no se ha firmado. Está avanzado a falta de firma, de plata y de todo. Estamos esperando cómo reaccionan los hinchas nuestros, llevamos 600 abonos vendidos, hace 20 días que abrimos esto, demasiado bajo”.

¿Cuántos abonados necesita Santa Fe?

“El número optimo para comprometer uno y no poner en riesgo el funcionamiento de la empresa, serían unos 20 mil”.

¿Cuál será el lateral derecho?

“Tenemos unos principios de acuerdo con dos laterales que hay que traer y esperamos a firmarlos de aquí al 5 de enero”.

¿Yerson Candelo?

“No lo tengo en la cabeza”.

¿Cuántos laterales derechos va a traer?

“El profe (Pablo Repetto) nos ha sugerido dos, un lateral defensivo y un lateral atacante, estamos en eso”.

¿Es una opción real Camilo Cándido?

“Yo no lo he tenido en cuenta, no he hablado con él”

¿Kevin Parra?

“Es un jugador que se ha preguntado por él, depende de la voluntad de los equipos que tienen sus derechos”.

¿Joan Castro ya está descartado?

“Es un jugador que le gusta al técnico, que veníamos hablando, pero desafortunadamente tuvo la lesión en el talón, lo operaron y no sé si los tiempos le den a él”.

¿Kylian Toscano podría llegar?

“Él es un jugador que lo tuvo el profesor en Nacional, es de su gusto. Nos solicitó traerlo y llegamos a un acuerdo con Nacional. Está prestado con opción de compra”.

¿Les interesa Lucas Besozzy?

“Es un jugador visto por el técnico, hablamos con el empresario de él, pero no hemos podido hablar con Lanús”.

¿Junior le ganó el pulso por Kevin Pérez?

“No nos ganó, nunca entramos en competencia por Kevin Pérez”.

¿Qué puestos le falta para reforzar a Santa Fe?

“Un central y dos extremos, creo que es lo que necesitamos”.

¿Buscan extremos colombianos?

“Están por fuera”.

¿Ramírez Pisciotti a Fortaleza?

“Va Pisciotti a Fortaleza, va Mora a Fortaleza, son dos jugadores que van en prestamo. Otros que han cedido como el rolo Sánchez, ya está Espitia cedido y creemos que el marcador izquierdo va para allá”.

¿Por qué no sigue a Elvis Perlaza?

“No dejé ir a nadie, se terminaron los contratos y el técnico es el que selecciona la nómina”.

¿Va a traer un 10, Jarlan Barrera anda suelto?

“Hay que dejarlo suelto, hace menos daño”.

¿Jarlan no está en los planes del técnico?

“Hasta el momento no me ha dicho nada y no tenemos cupo, cumpliendo con traer lo que pensamos, nosotros quedamos con los 25 jugadores”.

¿Busca un central colombiano o extranjero?

“Está en el extranjero el que estamos buscando”.

¿No quiere decir que sea extranjero?

“Tengo buenas noticias de parte de ustedes, los empleados del club han guardado silencio, hay hermetismo”.

¿En qué condiciones está Wbeimar Asprilla?

“Él hace parte de nuestra nómina, somos dueños del 50%, el otro 50 Medellín. Nosotros tenemos los derechos federativos que es lo más importante hoy en día”.

¿Qué canterano tendrá posibilidades este año?

“Tenemos tres o cuatro jugadores importantes, hay un central que es Rentería, un pelado de 18 años. Tenemos dos delanteros que llegaron del Valle, de la escuela de Adrián Ramos, creemos que esos tres jugadores nos darán una mano importante”.

¿Preguntó por Yoshan Valois?

“No”.

¿Cuántos serán los jugadores nuevos de Santa Fe?

“Los mismos que se fueron, se fueron alrededor de ocho jugadores, ocho jugadores tendría que llegar”.

¿Cómo es la situación de Emanuel Olivera?

“Él está por contrato hasta junio del año entrante, 2026. Empezamos desde antes que se fuera para tener una renovación por un año más”.

¿Cómo es el tema de los abonos?

“Están programados hasta el 17 de enero, porque los abonos que se venden tienen incluido el partido de la Superliga”.

¿Por qué contrato a Repetto?

“Primero, es uruguayo, que es lo que a nosotros nos ha servido en los últimos años; segundo, averiguando su trabajo, los cuatro años en Independiente del Valle, los cuatro años en Liga Deportiva, su pasado en Arabia, en México, fueron equipos que manejó bien y donde tiene buenos resultados. Tiene el ADN que Santa Fe necesita”.

¿Los abonos de Libertadores?

“Pensábamos sacarlos conjuntamente con los de Liga, pero desafortunadamente cuando se sacaron los de Liga, no habíamos podido hablar con Sencia para contar con el estadio El Campín, por eso hicimos la división, vamos a esperar y conocer los equipos que nos tocan, para determinar los precios y demás”.

¿Cuál es el objetivo de la temporada 2026?

“Ganar una Liga y llegar a la final de la Libertadores”.

Piensan en grande

“Los jugadores que estamos trayendo tiene un valo importante en el mercado, estamos haciendo sacrificios para traer los jugadores que el cuerpo técnico quiere”.