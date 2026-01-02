Se registraron 26 casos nuevos de quemados con pólvora en el Tolima durante Año Nuevo

Tolima

La celebración de Año Nuevo, es decir, la noche del 31 de diciembre y la jornada del primero de enero, dejó un balance alarmante sobre la cantidad de quemados con pólvora en el Tolima. El departamento llegó a un total de 56 casos, de los cuales 11 corresponden a menores de edad y 45 a personas adultas.

De acuerdo con la secretaria de Salud del Tolima, Katherine Rengifo Hernández, se reportaron 26 nuevos casos en apenas 24 horas, incluidos cuatro menores de edad en municipios como Venadillo, Ataco y Prado.

“Nos preocupa el aumento de personas quemadas por pólvora durante estas festividades de fin de año. Hacemos un llamado contundente a los alcaldes, a las autoridades locales y a las familias para que refuercen las acciones de control, prevención y cumplimiento de la prohibición del uso de pólvora. La pólvora no es un juego y sigue cobrando víctimas, especialmente entre nuestros niños y niñas”, señaló la funcionaria.

En el seguimiento acumulado por municipios, Ibagué concentra el mayor número de casos, con 16 personas lesionadas, seguido de El Espinal con 6, Ataco con 5, Fresno con 4, y Venadillo y Lérida con 3 cada uno.

“Seguimos en vigilancia permanente las 24 horas, los siete días de la semana, articulados con los entes territoriales y los organismos de socorro, para proteger la vida y la salud de los tolimenses. Celebrar sin pólvora es celebrar con responsabilidad”, agregó la secretaria de Salud.

Desde la autoridad sanitaria departamental también se alertó sobre los riesgos asociados al puente festivo de Reyes, periodo en el que históricamente se incrementan los eventos por manipulación de pólvora.

A la fecha, el Tolima registra un incremento de quemados del 5,7 % con relación al mismo periodo del año anterior, porcentaje que podría aumentar durante el puente festivo de Reyes, según expresaron las autoridades sanitarias.