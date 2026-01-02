CARF advierte alto impacto fiscal por el aumento del 23% en el salario mínimo

$125.000 dividen a empresarios y obreros por el salario mínimo: ¿Cuál fue la diferencia en 2025? Crédito: Getty Images / Javier Ghersi

El Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF) advirtió que el aumento del 23% del salario mínimo para 2026, decretado por el Gobierno Nacional, tendría un impacto fiscal significativo y podría agravar la situación de las finanzas públicas del país.

De acuerdo con estimaciones preliminares del CARF, esta decisión incrementaría el déficit fiscal en al menos $5,3 billones de pesos en 2026, lo que equivale al 0,3% del PIB, y en $8 billones de pesos desde 2027 en adelante, cerca del 0,4% del PIB. Este mayor desbalance fiscal, según el Comité, aleja la posibilidad de retomar la senda de ajuste de la Regla Fiscal y deteriora las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública.

Aumento del salario mínimo

De acuerdo con el Comité, el salario mínimo mensual legal vigente (SMMLV) ha crecido, en términos reales, en promedio 1,2 puntos porcentuales durante las últimas dos décadas. Sin embargo, el incremento decretado para 2026 implica un crecimiento real cercano al 18,5%, muy por encima del comportamiento histórico.

Aseguraron que el aumento del salario mínimo eleva de manera directa el costo de las pensiones del régimen de prima media cercanas a un salario mínimo, así como las remuneraciones de funcionarios públicos que devengan este ingreso.

“La decisión de incremento de 23% en el SMLV genera un impacto sustancial en las finanzas públicas, en un contexto en el que la situación fiscal es crítica y el Gobierno ha declarado una emergencia económica. El mayor déficit fiscal aleja la posibilidad de retornar a la senda de ajuste de la Regla Fiscal y deteriora las perspectivas de sostenibilidad de la deuda pública”, agregaron.

Aumentó salario mínimo para 2026 por decreto

Este lunes 29 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro dio al país el anuncio oficial del incremento del salario mínimo vital. El aumento será del 23,5%, quedando en 2′000.000 para el 2026.

Esta decisión se da luego de que no hubo acuerdo entre las centrales obreras que proponían un incremento del 16% y el sector empresarial quienes apuntaban a un 7.21%. Los sectores tuvieron una nueva oportunidad para negociar en 48 horas y presentar salvedades, pero no llegaron a un acuerdo.

Cabe mencionar que el presidente de la República puede fijar el incremento del salario mínimo por Decreto, bajo la Ley 278 del 96, en la que se establece que el plazo máximo para fijar el incremento es hasta el 30 de diciembre de cada año.

Salario mínimo y auxilio de transporte para 2026

Teniendo en cuenta que el incremento fue del 23,5%, así quedaría el salario mínimo para 2026:

$ 1.423.000 COP (Salario mínimo 2025) + 23.5% (decretado) = $ 1′750.905 COP

(decretado) = 200.000 COP (Auxilio de transporte 2025) + 23.5% (decretado) = $249.095 COP

En este orden de ideas el salario mínimo para 2026 quedan en $1′750.905 pesos colombianos y el auxilio de transporte en $249.095 COP, para un total de $2′000.000 COP

