Bolívar recibirá 13 nuevos acueductos en 2026 para llevar agua potable a 100 mil personas

Una maratónica entrega de acueductos comenzará a vivir el departamento de Bolívar en este año 2026, dentro de lo que el gobernador Yamil Arana considera “una gran apuesta por cerrar brechas sociales”.

Bolívar recibirá, en este año, 13 de los 18 acueductos que se construyen de manera simultánea, con lo que se beneficiarán más de 100.000 usuarios.

“Estamos seguros de que este será el año de la revolución en materia de agua potable para Bolívar. Son muchos años los que llevan esperando estas comunidades. Vamos a dar pasos gigantes en la apuesta por el cierre de brechas sociales para nuestra gente”, explicó Arana.

Las entregas arrancan con el nuevo acueducto de La Unión y El Milagro (El Carmen de Bolívar), que se hará en los primeros meses del año.

Posteriormente, se entregarán los sistemas de Nicaragua, Las Brisas, Margarita, Zambrano, Piñalito, Las Piedras, Soplaviento, San Juan / San Jacinto, La Línea, Altos del Rosario y Norosí.

El Plan Departamental de Agua (PDA) “Somos Agua, Somos Vida”, ya ha entregado acueductos en zonas rurales de Magangué, como Isla Grande, Tacasaluma y San Sebastián de Buenavista; en Nervití–Tasajera (El Guamo); Macayepo, (El Carmen de Bolívar); San José de Playón (María La Baja).