Bolívar arrancará el 2026 con la entrega de dos nuevos megacolegios: Yamil Arana

En el sur de Bolívar, donde durante décadas la educación fue un anhelo postergado, hoy comienzan a escribirse nuevas historias. Aulas que antes fueron promesas ahora se convierten en espacios reales de aprendizaje, y el conocimiento empieza a ocupar el lugar que por años reclamaron las comunidades.

En ese contexto, el gobierno Bolívar Mejor, liderado por el gobernador Yamil Arana Padauí, anunció la próxima entrega de dos nuevos megacolegios en los municipios de Río Viejo y Altos del Rosario, una apuesta decidida por la equidad, el desarrollo territorial y la transformación social desde la educación.

Las nuevas infraestructuras educativas emergen como faros de oportunidad en una subregión históricamente golpeada por la desigualdad. Diseñados bajo estándares modernos, estos megacolegios contarán con aulas amplias y dotadas, laboratorios, bibliotecas, espacios deportivos, áreas administrativas y zonas de recreación, pensadas para ofrecer ambientes dignos que estimulen la curiosidad, el pensamiento crítico y el desarrollo integral de niñas, niños y jóvenes.

Para el gobernador Yamil Arana, la educación no es solo una política pública, sino una convicción profunda que atraviesa el ADN de su gobierno. Así lo expresó al referirse a estas nuevas entregas:

“La educación ha sido una de las grandes banderas de nuestro gobierno. Cada megacolegio que entregamos es una puerta que se abre, un sueño que deja de esperar. Aquí no estamos hablando solo de infraestructura, estamos hablando de futuro, de dignidad y de la posibilidad real de que nuestros niños y jóvenes construyan una mejor historia para sus familias y para el departamento”, afirmó el mandatario.

Con estas dos nuevas entregas, previstas para enero, el gobierno departamental consolida una política sostenida de inversión en infraestructura educativa que ya muestra resultados tangibles. En los últimos dos años, Bolívar ha entregado 10 megacolegios en diferentes municipios, beneficiando a miles de estudiantes y transformando no solo los entornos escolares, sino también la vida comunitaria de cada territorio.

Municipios como Simití, Arjona, San Cristóbal, Clemencia, Sincerín, Barranco de Loba, San Martín de Loba, Córdoba, Tiquisio y San Estanislao de Kostka —este último el más reciente— hoy cuentan con infraestructuras que se han convertido en referentes de progreso, encuentro social y esperanza colectiva.

En cada bloque levantado, en cada aula iluminada y en cada patio que se llena de voces infantiles, se refleja la visión del gobierno departamental: cerrar brechas sociales y territoriales, llevar inversión donde antes hubo abandono y construir desarrollo desde la base más sólida posible: la educación.

La Gobernación de Bolívar reiteró que continuará avanzando con paso firme para que más niñas, niños y jóvenes del departamento accedan a espacios educativos modernos, seguros y dignos, convencida de que invertir en educación es sembrar futuro, cohesión social y bienestar duradero para todo Bolívar.