6.088 millones en el nuevo acueducto de Piñalito, corregimiento de Magangué

Una nueva obra del plan de inversiones “Somos Agua, Somos Vida” fue adjudicada por el gobierno de Yamil Arana Padauí y Eliana Romero Valiente, como gerente general de Aguas de Bolívar, para beneficiar con acceso, cobertura y continuidad en el servicio de agua potable a más de 2.300 habitantes del corregimiento de Piñalito, municipio de Magangué.

El nuevo acueducto tendrá una inversión de 6.088 millones de pesos y las obras, a cargo del Consorcio Optimizar Piñalito, serán iniciadas antes de 30 días, una vez legalizado el contrato correspondiente.

El proyecto contempla la optimización del pozo profundo existente, la construcción de una Planta de Tratamiento de Agua Potable de 4,5 L/S, demolición de tanque elevado existente de 55 m3, la construcción de un nuevo tanque elevado de 50 m3, y un tanque semienterrado de 100 m3, la instalación de líneas de aducción y 4,8 kilómetros de tubería de alta densidad para distribución, 930 acometidas domiciliarias y sistema fotovoltaico.

“Piñalito, es una población que está en el corazón del gobernador Yamil Arana y que lleva más de 30 años aquejando un inadecuado servicio de agua potable, debido a la escasez, contaminación, falta de tratamiento y distribución deficiente, lo que ha traído en la comunidad graves consecuencias como enfermedades infecciosas, desnutrición infantil y desigualdad en el acceso al agua potable”, indicó Eliana Romero Valiente, gerente de Aguas de Bolívar.

La funcionaria agregó que este tipo de inversiones en zonas rurales del departamento resultan de vital importancia para generar impacto directo en la calidad vida, pero también por el aporte al desarrollo social, económico y ambiental de esta parte del municipio de Magangué.

“Lo que buscamos es garantizar el suministro de agua potable eficiente, continuo y de calidad para 2.381 habitantes de este corregimiento. Las obras tendrán una duración de 11 meses y ayudaran a mejorar indicadores de cobertura rural que se ubican en el 74% en el puerto ribereño”, puntualizó la gerente general de Aguas de Bolívar.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

Piñalito es un corregimiento que se ubica en la sabana magangueleña, tierra de pescadores y cultivadores de la Patilla que dinamiza la economía del puerto ribereño más importante del departamento de Bolívar.