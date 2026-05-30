ESE Hospital de San Juan Nepomuceno intensifica brigada contra el dengue en zonas rurales

La ESE Hospital Local de San Juan Nepomuceno desplegó una amplia brigada de salud en el corregimiento de San José del Peñón, con el objetivo de contener el aumento de casos de dengue mediante atención médica y acciones preventivas directas en la comunidad.

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La jornada se desarrolla en articulación con la Alcaldía, la Secretaría de Salud y el Plan de Intervenciones Colectivas (PIC 2026), incluyendo servicios de odontología, consultas médicas y recorridos casa a casa enfocados en la prevención del dengue.

Durante la actividad, el personal de salud interviene directamente en los hogares, brindando orientación a las familias sobre cómo evitar la propagación del mosquito transmisor. “Estamos haciendo jornadas casa a casa como prevención y ataque intenso al dengue, porque hemos tenido bastantes casos reportados en la comunidad”, explicó Merys Carmona, subgerente clínica y asistencial de la ESE.

La funcionaria insistió en que la clave está en la prevención desde el hogar, haciendo énfasis en el adecuado manejo del agua. “El dengue se previene desde casa. Los tanques deben estar limpios, tapados y lavados con cepillado. Si vemos larvas, podemos retirarlas con un colador”, señaló.

También recomendó el uso de toldillos, especialmente en viviendas donde se han presentado casos, debido a que el mosquito puede picar a varias personas dentro de un mismo entorno.

Carmona advirtió que haber padecido dengue no garantiza inmunidad, ya que existen distintos serotipos del virus. “Que ya me haya dado dengue no significa que no me vuelva a dar. Hay varios tipos y pueden ser más agresivos”, indicó.

Finalmente, hizo un llamado a la responsabilidad colectiva, recordando que la limpieza debe ser una tarea compartida entre vecinos, evitando la acumulación de recipientes, llantas o basuras donde pueda almacenarse agua dulce, principal foco de reproducción del mosquito.

Con estas acciones, la ESE Hospital Local reafirma su compromiso de proteger la salud de la comunidad y frenar la propagación del dengue desde los territorios.