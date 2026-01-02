BCV presenta el precio del dólar en Venezuela HOY, 2 de enero: ¡Sigue aumentando su valor!

Estados Unidos ha presentado varias sanciones hacia Venezuela, sobre todo, si se trata de limitaciones económicas, como la más reciente que, ha golpeado fuertemente al territorio bolivariano: la incautación de embarcaciones de petróleo y el retiro de licencias para exportar el mismo.

Reciénteme, se dio a conocer que el presidente, Nicolás Maduro, decidió ceder ante la presión que estaba ejerciendo la administración de Donald Trump, asegurando que esta vez se abriría a un diálogo con su homólogo para llegar a una serie de acuerdo que dejen de hundir cada día a Venezuela, puesto que dicho país, desde hace ya varios años ha presentado varias crisis humanitarias y económicas.

Hasta el momento, hablar de “invasión” es prematuro, ya que este país no ha sido atacado de forma directa, más las embarcaciones y demás, si han sido apresados por barcos estadounidenses.

Le recomendamos: Venezuela y EE. UU.: Maduro abre la puerta a nuevos acuerdos petroleros y migratorios

Precio actual del dólar en Venezuela

En Venezuela la inflación y otros factores económicos interinos, como lo es la administración de recursos y más, han provocado que la situación financiera del país vaya en decadencia con cada día que pasa, llegando a tal punto que, su propia moneda, la cual alguna vez llegó a ser una de las más cotizadas y prosperas, pasará a ser una de las más devaluadas, ya que ha perdido todo el atractivo en el mercado internacional y ningún país se atreve a invertir.

Por otro lado, es así que para este viernes 2 de enero, el Banco Central de Venezuela, presentó dentro de sus actualizaciones diarias, que el precio del dólar oficial en Venezuela es de 301,37090000 bolívares.

Asimismo, el BCV no solo se encarga de mostrar el precio del dólar durante el día, sino que también, presenta el valor de otras monedas del mundo, más específicamente, aquellas con las que el país, aún mantiene relaciones:

Euro: 354,49354854 bolívares.

354,49354854 bolívares. Yuan chino: 43,10224542 bolívares.

43,10224542 bolívares. Lira turca: 7,01821768 bolívares.

7,01821768 bolívares. Rublo ruso: 3,77679067 bolívares.

Otro dato importante que se debe tener presente, es que los informes realizados por el BCV, no tienen actualizaciones actuales sobre el estado económico del país desde hace meses, pues el último fue publicado en julio del 2025.

Lea también: Rechazamos este incremento, una botella de aguardiente costará un 48% más: presidente de Asobares

Precio actual del dólar HOY en Colombia: así se cotiza en las casas de cambio

En el informe diario que publica el Banco de la República, se mostró que el dólar en Colombia, para este viernes 2 de enero de 2026 es de 3.757 pesos.

Es así, que debido a ello, a continuación se presenta la cotización del dólar en las casas de cambio de las principales ciudades de Colombia:

Bogotá: 3.740 pesos por compra y 3.860 pesos por venta.

3.740 pesos por compra y 3.860 pesos por venta. Medellín: 3.630 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

3.630 pesos por compra y 3.800 pesos por venta. Cali: 3.650 pesos por compra y 3.820 pesos por venta.

3.650 pesos por compra y 3.820 pesos por venta. Cartagena: 3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta. Cúcuta: 3.750 pesos por compra y 3.790 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.790 pesos por venta. Pereira: 3.730 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

Otras noticias: Precio del dólar en Colombia HOY 2 de enero: así comienza a cotizarse en 2026, según Banrep