Venezuela y EE. UU.: Maduro abre la puerta a nuevos acuerdos petroleros y migratorios

En un giro diplomático a inicios de 2026, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha manifestado su disposición para establecer un diálogo “serio” y directo con el gobierno de Estados Unidos.

Durante una reciente entrevista, el mandatario venezolano delineó tres ejes fundamentales que podrían redefinir la compleja relación bilateral entre Caracas y Washington.

Maduro fue enfático al señalar que su administración está lista para sentarse a la mesa de negociaciones sin condiciones previas que impidan el avance en áreas de interés común.

“Si quieren conversar seriamente de un acuerdo de combate contra el narcotráfico, estamos listos”, afirmó, subrayando que la cooperación en seguridad es una prioridad que beneficia a toda la región.

Estas declaraciones ocurren en un contexto de alta tensión, tras recientes sanciones y movimientos estratégicos de la administración de Donald Trump. Maduro parece estar buscando una vía de distensión económica, aprovechando la necesidad de estabilidad energética global.

¿Ocurrió el ataque? El silencio de Maduro sobre la supuesta operación de EE. UU.

Además, el presidente venezolano, Nicolás Maduro, evitó este jueves 1 de enero validar o rechazar las afirmaciones de Donald Trump sobre una incursión militar de EE. UU. en territorio nacional.

Durante un encuentro con el periodista Ignacio Ramonet, el mandatario fue cuestionado sobre la supuesta destrucción de una base logística de narcóticos, a lo que respondió de forma enigmática: “Eso puede ser un tema que conversemos en unos días”. Con estas palabras, Maduro postergó las aclaraciones sobre el primer ataque directo de Washington en suelo venezolano, prefiriendo destacar su voluntad de alcanzar acuerdos en materia petrolera y migratoria.

