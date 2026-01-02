Atlético Nacional sufriría una baja sensible para la Liga 2026-I

Mientras trabaja en la contratación de nuevos jugadores, Atlético Nacional sufriría una baja sensible para el primer semestre del 2026, donde estará enfrentando la Liga y la fase previa de la Copa Sudamericana ante Millonarios.

El jugador que dejaría la institución sería el lateral izquierdo uruguayo Camilo Cándido, quien, tras no llegar a un acuerdo para la extensión de su préstamo, volvería a Cruz Azul de México, club dueño de su pase.

“Finalmente no continúa en Nacional y mañana (sábado) viaja al DF para presentarse a la pretemporada con Cruz Azul (fue citado a pesar que no hay cupo para extranjeros)”, informó en su cuenta de X el periodista Alexis Rodríguez.

Al respecto, añadió: “El 10/Diciembre, Nacional pasó una propuesta al club mexicano, pero no alcanzaba las pretensiones y, además, lo de (Milton) Casco dejó clara la pretensión del ‘Verde’. Cándido se quería quedar, pero el pasado martes se vio obligado a anunciarle a Nacional su partida”.

Inicialmente se pensó que con la continuidad de Diego Arias al frente del equipo también estaría garantizada la continuidad de lateral izquierdo uruguayo; no obstante, no terminó siendo el caso.

Además de Camilo Cándido, Nacional también se encuentra muy cerca de cerrar la transferencia de Marino Hinestroza a Boca Juniors de Argentina. El extremo se iría vendido directamente al cuadro Xeneize.