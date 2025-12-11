Sujeto capturado en el barrio los Caracoles, es señalado del delito de acto sexual

En desarrollo del Plan Navidad “Una Navidad con Propósito” en las últimas horas, una persona fue capturada por miembros de la Policía Nacional en Cartagena, relacionada en un caso de afectación a una menor de edad, por delitos sexuales.

El operativo se logró cuando patrullas de vigilancia de la zona de atención, realizaban actividades de control por el barrio Caracoles, son alertadas por voces de auxilio y abordada por dos menores señalándole al presunto agresor, quien sería un hombre de 52 años de edad, residente en el sector antes mencionado.

A la menor de edad se le brindó acompañamiento por funcionarios del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional y el detenido quedó a disposición de la Fiscalía General de la Nación, para que le defina su situación jurídica.

El señor brigadier general Gelver Yecid Peña Araque, comandante Policía Metropolitana de Cartagena, manifestó que en lo corrido del año, se han capturado 95 personas por delitos sexuales.

De igual forma recuerda a la comunidad, especialmente a los niños, niñas y adolescentes, que cuentan con la Línea 141, a nivel nacional, administrada por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, para que todo adulto o niño que necesite reportar una emergencia, hacer una denuncia o pedir orientación sobre casos de maltrato infantil, violencia sexual, acoso escolar, trabajo infantil o consumo de sustancias psicoactivas, entre muchas otras situaciones que amenacen o afecten la vida e integridad de un niño, niña o adolescente, y la línea de emergencia 123 de la Policía Nacional.