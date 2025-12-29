Alcalde Galán expresa preocupación por recursos para vías de acceso y salida de Bogotá

Bogotá D.C

Para este época decembrina, la capital vive un momento crítico en cuanto a movilidad la capital vive un momento crítico en cuanto a movilidad ya que miles de vehículos ingresan y salen, lo que ha generado alto tráfico vehicular en algunos corredores viales como la Autopista Sur, la Calle 80, la Autopista Norte.

A esto se le suma la preocupación que expresó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán , sobre la necesidad de adquirir recursos económicos para mejorar y ampliar la vías de acceso a la ciudad.

“La preocupación de la Alcaldía de Bogotá tiene que ver con cómo logramos que Bogotá, los municipios y el departamento tener los recursos necesarios para responderle a la gente en las obras que están pidiendo. Con razón l a gente está frustrada con las vías de ingreso y salida de Bogotá y eso requiere recursos”, manifestó el alcalde.

El mandatario puso como ejemplo la Calle 80 , una de las principales salidas por el occidente de la ciudad.

“La 80 llega con 5 carriles al Puente de Guaduas y ahí pasa a tres carriles y luego dos carriles. Eso es un cuello de botella inevitable”, aseguró Galán.

Propuesta para conseguir los recursos

Para el alcalde Galán se debe trabajar más en la relación de Bogotá, Cundinamarca y los municipios para conseguir los recursos que se necesitan para ampliar las vías de acceso y salida.

“Continuar con la Gobernación y con Soacha, y ampliarlo no solo en términos de actores sino de temática sobre la relación que tenemos y los retos que tenemos”, precisó.

¿Cómo avanza la ampliación de los corredores de ingreso y salida de Bogotá?

La vía Suba-Cota , que conecta el noroccidente de Bogotá con el municipio de Cota, avanzará en 2026 con los estudios y la administración de la capital aportará casi $ 1 billón de pesos.

La Calle 13 , que es uno de los principales corredores de carga, será modernizada y se espera que el contrato sea adjudicado en 2026.

La Autopista Sur ha sido una de las vías que más ha tenido alto tráfico vehicular, sobre todo a la altura del municipio de Soacha debido a las obras de las fases II y III de Transmilenio que hizo que se redujera a 2 carriles en la vía.

Complicaciones de movilidad en la Autopista Sur

A propósito de esta situación, el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey , anunció que para la operación éxodo y retorno se habilitarán nuevamente 3 carriles de la Autopista Sur en Soacha.

“Aquí el llamado en verdad que hace la Gobernación de Cundinamarca es que hay que planear mu bien ese viaje de salida y de regreso de Bogotá y de hacerse posible escoger otra ruta”, señaló Rey.

Añadió que para el fin de semana de puente de Reyes, la movilidad en la Autopista Sur continuará con complicaciones.