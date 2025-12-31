Bogotá en alerta por pólvora: 90 lesionados en diciembre, 21 son menores de edad

Este 31 de diciembre el llamado de prevención al uso de polvora y al consumo responsable se hace más insistente. La Secretaría Distrital de Salud de Bogotá reforzó el llamado a celebrar sin pólvora y con consumo responsable de licor, tras confirmar que durante el mes de diciembre 90 personas han resultado lesionadas por el uso de pirotecnia, de las cuales 21 son menores de edad.

La entidad señaló que el consumo de alcohol continúa siendo un factor determinante en la ocurrencia de estos hechos, asociados principalmente a riñas, conducción en estado de embriaguez y manipulación de pólvora. Según el reporte oficial, 26 de las personas lesionadas se encontraban bajo los efectos del alcohol y, en dos de los casos, los menores estaban acompañados por adultos en estado de embriaguez, lo que incrementó de manera significativa el nivel de riesgo.

Las localidades con mayor número de casos reportados son Engativá, Suba, Bosa, San Cristóbal, Kennedy, Ciudad Bolívar, Usme y Santa Fe, zonas donde se han reforzado las acciones de vigilancia y prevención en coordinación con otras entidades del Distrito.

Desde el sector salud se mantiene la alerta máxima. La red hospitalaria de Bogotá cuenta con unidades de cuidados intensivos disponibles y equipos especializados para atender emergencias durante la noche de fin de año, aunque las autoridades insisten en que estos hechos son completamente evitables.

Julián Fernández, subsecretario de Salud Pública, fue enfático en el llamado a la ciudadanía “La pólvora no es un juego: mutila, deja secuelas y puede cambiar una vida en segundos. Gran parte de las lesiones ocurre bajo la supervisión de adultos en estado de embriaguez. La prevención empieza en casa”.

Además del impacto físico, la Secretaría de Salud recordó que las lesiones por pólvora generan consecuencias emocionales y económicas para las familias, debido a hospitalizaciones prolongadas, procesos de rehabilitación y, en algunos casos, discapacidades permanentes.

En este contexto, la entidad también hizo un llamado al consumo responsable de licor, recomendando comprar únicamente en establecimientos confiables, verificar etiquetas y registros sanitarios, desconfiar de precios inusualmente bajos y acudir de inmediato a un servicio de urgencias ante síntomas de intoxicación “recordemos que, el consumo de alcohol adulterado, puede llevar a causar ceguera hasta la muerte, y por lo mismo es muy importante ser responsables en el consumo de alcohol” afirmó el subsecretario.

Las autoridades reiteraron que celebrar sin pólvora y con responsabilidad salva vidas, especialmente la de niños, niñas y adolescentes, y permite cerrar el año de forma segura en los hogares bogotanos.

