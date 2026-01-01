Esto es lo que más buscaron los colombianos en Google en 2025: ni Petro ni Messi entre las búsquedas

Esto es lo que más buscaron los colombianos en Google en 2025: Petro ni Messi entre las búsquedas

Google es el buscador de internet más utilizado para hacer consultas de distintos ámbitos, no solo en Colombia sino a nivel internacional. Allí se puede encontrar absolutamente toda la información. Al año se hacen miles y miles de búsquedas bien sea por temas o palabras claves de temas de actualidad, deportes, política, entretenimiento, entre otras.

Lea también: Conozca cómo predecir el clima del 2026 según las cabañuelas: Estas son las recomendaciones

El buscador lanzó en las últimas horas su “Year in Search 2025” un reporte detallado de cuales fueron esas búsquedas que destacaron a nivel mundial e incluso se puede discriminar por país.

El reporte organiza sus listas con base en las consultas que crecieron más rápido en interés durante el 2025, comparando el período del 1 de enero al 25 de noviembre frente al mismo tramo del año anterior. Por eso, el listado no dice cuántas búsquedas absolutas tuvo cada término, sino cuáles mostraron mayor crecimiento relativo.

Le puede interesar: J Balvin sigue rompiendo records con su gira de estadios ciudad primavera Colombia 2026

¿Cuáles fueron las búsquedas en Colombia?

El listado destaca esos temas que tuvieron los mayores picos de interés en el buscador durante el año. La selección cruza entretenimiento, coyuntura regional, deporte y hechos de alto impacto que empujaron a la gente a buscar contexto rápido.

Personalidades:

Altafulla

Papa León XIV

Nicolás Maduro

Karina García

Luis Suárez

Juan Fernando Quintero

Juan Manuel Santos

Abelardo De La Espriella

Andy Byron

María Corina Machado

Acontecimientos:

Mundial de Clubes

Magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Mundial de fútbol Sub 20

Terremoto en Paratebueno

Muerte del Papa Francisco

Asesinato de Charlie Kirk

Stream fighters 4

Cónclave de la iglesia católica

Caso Frisby

Nos dejaron:

Miguel Uribe Turbay

Papa Francisco

Diogo Jota

Ozzy Osbourne

Charlie Kirk

Rubby Pérez

Paquita la del barrio

Michelle Trachtenberg

Leo Dan

Valeria Márquez

Entretenimiento:

Películas y TV:

Monstruo: La historia de Ed Gein

Lilo & Stitch

Destino Final: Lazos de sangre

Nosferatu

Superman

El conjuro 4

Nuevo rico, nuevo pobre

El juego del Calamar

Yo me llamo

La casa de los famosos

Preguntas:

¿Qué es?

Lista Clinton

Fiebre Amarilla

Misógeno

Consulta popular

Ginefilia

Magnicidio

Bre-b

Celac

Fosfina

Gentrificación

Memes:

67

Dayro Moreno

No acepto

Tralalero tralala

Perrito

Trabajen vagos

Hyperpigmentation

Temblor

Sonic

Plankton

Más información: ¿Está la suya? Listado de las contraseñas más usadas e inseguras en Colombia en 2025

A nivel global entre las búsquedas que más se hicieron estuvo: Gemini, India Vs Inglaterra, Charlie Kirk, Club World Cup e India Vs Australia. En cuanto a noticias: asesinato de Charlie Kirk, Irán, cierre de gobierno de Estados Unidos, elección del nuevo Papa y los incendios forestales en California.

Por su parte, referente a las personalidades, lo más buscado fue: d4vd, Kendrick Lamar, Jimmy Kimmel, Tyler Robinson y Papa León XIV.

Le puede interesar: Precios de boletas para ir al Mundial 2026: costo en pesos colombianos y fecha de venta exclusiva

Para finalizar, también se destacan eventos deportivos como: Fifa Club World Cup, Asia Cup, ICC Champions Trophy, ICC Women’s World Cup y Ryder Cup