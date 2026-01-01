Esto es lo que más buscaron los colombianos en Google en 2025: ni Petro ni Messi entre las búsquedas
Entre los más buscado están personalidades de la farándula colombiana hasta el Papa Leon XVI
Google es el buscador de internet más utilizado para hacer consultas de distintos ámbitos, no solo en Colombia sino a nivel internacional. Allí se puede encontrar absolutamente toda la información. Al año se hacen miles y miles de búsquedas bien sea por temas o palabras claves de temas de actualidad, deportes, política, entretenimiento, entre otras.
Lea también: Conozca cómo predecir el clima del 2026 según las cabañuelas: Estas son las recomendaciones
El buscador lanzó en las últimas horas su “Year in Search 2025” un reporte detallado de cuales fueron esas búsquedas que destacaron a nivel mundial e incluso se puede discriminar por país.
El reporte organiza sus listas con base en las consultas que crecieron más rápido en interés durante el 2025, comparando el período del 1 de enero al 25 de noviembre frente al mismo tramo del año anterior. Por eso, el listado no dice cuántas búsquedas absolutas tuvo cada término, sino cuáles mostraron mayor crecimiento relativo.
Le puede interesar: J Balvin sigue rompiendo records con su gira de estadios ciudad primavera Colombia 2026
¿Cuáles fueron las búsquedas en Colombia?
El listado destaca esos temas que tuvieron los mayores picos de interés en el buscador durante el año. La selección cruza entretenimiento, coyuntura regional, deporte y hechos de alto impacto que empujaron a la gente a buscar contexto rápido.
Personalidades:
- Altafulla
- Papa León XIV
- Nicolás Maduro
- Karina García
- Luis Suárez
- Juan Fernando Quintero
- Juan Manuel Santos
- Abelardo De La Espriella
- Andy Byron
- María Corina Machado
Acontecimientos:
- Mundial de Clubes
- Magnicidio de Miguel Uribe Turbay
- Mundial de fútbol Sub 20
- Terremoto en Paratebueno
- Muerte del Papa Francisco
- Asesinato de Charlie Kirk
- Stream fighters 4
- Cónclave de la iglesia católica
- Caso Frisby
Nos dejaron:
- Miguel Uribe Turbay
- Papa Francisco
- Diogo Jota
- Ozzy Osbourne
- Charlie Kirk
- Rubby Pérez
- Paquita la del barrio
- Michelle Trachtenberg
- Leo Dan
- Valeria Márquez
Entretenimiento:
Películas y TV:
- Monstruo: La historia de Ed Gein
- Lilo & Stitch
- Destino Final: Lazos de sangre
- Nosferatu
- Superman
- El conjuro 4
- Nuevo rico, nuevo pobre
- El juego del Calamar
- Yo me llamo
- La casa de los famosos
Preguntas:
¿Qué es?
- Lista Clinton
- Fiebre Amarilla
- Misógeno
- Consulta popular
- Ginefilia
- Magnicidio
- Bre-b
- Celac
- Fosfina
- Gentrificación
Memes:
- 67
- Dayro Moreno
- No acepto
- Tralalero tralala
- Perrito
- Trabajen vagos
- Hyperpigmentation
- Temblor
- Sonic
- Plankton
Más información: ¿Está la suya? Listado de las contraseñas más usadas e inseguras en Colombia en 2025
A nivel global entre las búsquedas que más se hicieron estuvo: Gemini, India Vs Inglaterra, Charlie Kirk, Club World Cup e India Vs Australia. En cuanto a noticias: asesinato de Charlie Kirk, Irán, cierre de gobierno de Estados Unidos, elección del nuevo Papa y los incendios forestales en California.
Por su parte, referente a las personalidades, lo más buscado fue: d4vd, Kendrick Lamar, Jimmy Kimmel, Tyler Robinson y Papa León XIV.
Le puede interesar: Precios de boletas para ir al Mundial 2026: costo en pesos colombianos y fecha de venta exclusiva
Para finalizar, también se destacan eventos deportivos como: Fifa Club World Cup, Asia Cup, ICC Champions Trophy, ICC Women’s World Cup y Ryder Cup