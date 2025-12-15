¿Está la suya? Listado de las contraseñas más usadas e inseguras en Colombia en 2025
Una reconocida compañía de seguridad digital realizó un estudio sobre las contraseñas que más utilizan los colombianos: véalo aquí.
Algunas costumbres nunca cambian y así lo demuestra un estudio publicado por la compañía especializada en ciberseguridad NordPass que reveló cuáles son las contraseñas más inseguras que hoy en día usan miles de colombianos para “proteger” sus cuentas y el acceso a servicios en internet.
El ranking muestra algunas contraseñas usadas muy comúnmente de forma descuidada y que son abiertamente conocidas en internet. Entre las más comunes se encuentran algunas combinaciones habituales como “123456″, “admin” o “Colombia123″.
Tome nota sobre estas tendencias y evite utilizar este tipo de contraseñas para tener un mayor nivel de protección en sus cuentas y servicios en línea.
¿Cuáles son las contraseñas más usadas en Colombia?
El listado de contraseñas más comunes está actualmente en su séptima edición anual y hace parte de un esfuerzo conjunto entre NordPass y NordStellar para analizar las tendencias más comunes en el uso de contraseñas.
La compañía analizó filtraciones de datos públicos y repositorios de contraseñas filtradas en la dark web entre septiembre de 2024 y el mismo mes de 2025 para descubrir tendencias y vulnerabilidad específicas por país, en 44 naciones.
En ese sentido, el listado de las 15 contraseñas inseguras más usadas por los colombianos incluye las siguientes, junto a la cantidad de veces que se identificó su uso:
- 123456: 332.629 usos
- admin: 307.073
- 123456789: 115.849
- 12345678: 114.400
- 12345: 104.559
- 1234567890: 28.766
- 12345678910: 25.093
- 1234567: 23.083
- password: 20.968
- cuchilla: 16.540
- 11user: 16.280
- Colombia2022: 13.710
- Colombia123: 13.526
- Colombia2020: 13.394
- admin123: 13.138
De acuerdo con el estudio, siete años de análisis detallados han llevado a la conclusión de que una de las tendencias más comunes en las contraseñas de la región es utilizar el nombre o apellido con algunos números, como “Cristian123″, por ejemplo.
¿Cuáles son las contraseñas más usadas por los millennials?
En esta edición de su ranking anual, NordPass incluyó nuevas variables de análisis, más relacionadas con la cultura generacional. En ese sentido, la compañía halló que, pese a las diferencias entre grupos más actuales que se consideran “nativos digitales” ciertas prácticas inseguras, no recomendadas, se mantienen.
En ese sentido, los resultados más populares para los grupos generacionales fueron los siguientes:
Baby boomers (1946-1964):
- 123456
- 123456789
- 12345
- maria
- Contraseña
Generación X (1965-1980):
- 123456
- 123456789
- 12345
- veronica
- lorena
Milennials (1981-1996):
- 123456
- 1234qwer
- 123456789
- 12345678
- 12345
Generación Z (1997-2012):
- 12345
- 123456
- 12345678
- 123456789
- password