¿Está la suya? Listado de las contraseñas más usadas e inseguras en Colombia en 2025. Crédito: Getty Images

Algunas costumbres nunca cambian y así lo demuestra un estudio publicado por la compañía especializada en ciberseguridad NordPass que reveló cuáles son las contraseñas más inseguras que hoy en día usan miles de colombianos para “proteger” sus cuentas y el acceso a servicios en internet.

El ranking muestra algunas contraseñas usadas muy comúnmente de forma descuidada y que son abiertamente conocidas en internet. Entre las más comunes se encuentran algunas combinaciones habituales como “123456″, “admin” o “Colombia123″.

Tome nota sobre estas tendencias y evite utilizar este tipo de contraseñas para tener un mayor nivel de protección en sus cuentas y servicios en línea.

¿Cuáles son las contraseñas más usadas en Colombia?

El listado de contraseñas más comunes está actualmente en su séptima edición anual y hace parte de un esfuerzo conjunto entre NordPass y NordStellar para analizar las tendencias más comunes en el uso de contraseñas.

La compañía analizó filtraciones de datos públicos y repositorios de contraseñas filtradas en la dark web entre septiembre de 2024 y el mismo mes de 2025 para descubrir tendencias y vulnerabilidad específicas por país, en 44 naciones.

En ese sentido, el listado de las 15 contraseñas inseguras más usadas por los colombianos incluye las siguientes, junto a la cantidad de veces que se identificó su uso:

123456: 332.629 usos admin: 307.073 123456789: 115.849 12345678: 114.400 12345: 104.559 1234567890: 28.766 12345678910: 25.093 1234567: 23.083 password: 20.968 cuchilla: 16.540 11user: 16.280 Colombia2022: 13.710 Colombia123: 13.526 Colombia2020: 13.394 admin123: 13.138

De acuerdo con el estudio, siete años de análisis detallados han llevado a la conclusión de que una de las tendencias más comunes en las contraseñas de la región es utilizar el nombre o apellido con algunos números, como “Cristian123″, por ejemplo.

¿Cuáles son las contraseñas más usadas por los millennials?

En esta edición de su ranking anual, NordPass incluyó nuevas variables de análisis, más relacionadas con la cultura generacional. En ese sentido, la compañía halló que, pese a las diferencias entre grupos más actuales que se consideran “nativos digitales” ciertas prácticas inseguras, no recomendadas, se mantienen.

En ese sentido, los resultados más populares para los grupos generacionales fueron los siguientes:

Baby boomers (1946-1964):

123456 123456789 12345 maria Contraseña

Generación X (1965-1980):

123456 123456789 12345 veronica lorena

Milennials (1981-1996):

123456 1234qwer 123456789 12345678 12345

Generación Z (1997-2012):