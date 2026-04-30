Reykon se toma la Comuna 13: fecha y detalles del concierto gratuito en Medellín

La Comuna 13 de Medellín este viernes 1 de mayo al artista paisa Reykon, quien regresará a sus raíces con un formato de concierto cercano diseñado para conectar con la esencia del territorio.

Horarios y acceso al evento

El show se llevará a cabo en la Cancha La Independencia 1, ubicada en el sector de San Javier.

• Apertura y desarrollo: De 5:00 p.m. a 7:00 p.m.

• Entrada: Gratuita, con acceso por orden de llegada hasta completar el aforo.

• Requisito: Evento exclusivo para mayores de edad residentes en la ciudad.

Cultura y transformación en la Comuna 13

Más que un recital convencional, esta novena edición de las Coke Sessions, que llega por segunda vez a la capital antioqueña, apuesta por escenarios no tradicionales donde el arte y el movimiento son protagonistas.

Apuesta por el talento local

Esta iniciativa forma parte de la plataforma global Coke Studio, que busca estrechar el vínculo entre artistas consolidados y nuevas audiencias mediante experiencias multiculturales en escenarios que forman parte del pulso local.

Con este tipo de intervenciones, la ciudad continúa consolidándose como una plaza fundamental para la música urbana, llevando la cultura directamente a los barrios que han inspirado el género a nivel mundial.