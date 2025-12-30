J Balvin sigue rompiendo records con su gira de estadios ciudad primavera Colombia 2026

J Balvin y su gira de estadios por Colombia en 2026 —anunciada tras los mediáticos y explosivos shows en Medellín y Bogotá durante 2025— continúan rompiendo récords en boletería, tanto en preventa como en venta general. El artista paisa visitará Cali, Pereira, Cúcuta, Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena entre marzo y mayo de 2026, con una parada especial el 2 de mayo en Valledupar en el emblemático Festival de la Leyenda Vallenata.

Lo que comenzó como un gesto para darle sus flores a su ciudad natal y luego a Bogotá, trascendió rápidamente hasta convertirse en un propósito mayor: darle sus flores a Colombia. Así, la gira representa el esperado regreso de una de las estrellas globales de la música a los escenarios más importantes del país, consolidándose como un hito en la historia de los tours en Colombia.

Cerrando un año especialmente significativo, J Balvin se ha convertido en trending topic en varios países durante las últimas semanas, impulsadas por reencuentros históricos, anuncios importantes, música y momentos familiares. Una etapa que reafirma por qué el artista es uno de los íconos más influyentes de la música a nivel mundial.

En cuanto al tour, aún hay boletas disponibles para todas las ciudades a través de Tu Boleta. Todos los conciertos se encuentran actualmente en fase de venta general con cualquier método de pago, tras la destacada respuesta de los fans durante la preventa. Los usuarios de Bancolombia todavía pueden acceder a sus beneficios exclusivos. El anuncio más reciente, Pereira, se ha posicionado como la ciudad con mejor respuesta en ventas hasta el momento, alcanzando rápidamente su fase final de comercialización.

Para adquirir entradas para todas las ciudades, visita: https://eventos.tuboleta.com/j-balvin-gira-los-estadios o www.jbalvin.com/pages/tours