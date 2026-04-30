Horarios de atención de los bancos este 1 de mayo: ¿Abrirán las oficinas este viernes?

El próximo viernes 1 de mayo de 2026, Colombia conmemorará una nueva jornada del Día Internacional del Trabajo. Al tratarse de un festivo de carácter nacional, el sector financiero ajustará sus horarios, lo que obliga a que los usuarios tengan que planificar sus movimientos con antelación para evitar contratiempos.

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En Colombia, los bancos se rigen por el calendario laboral y las disposiciones de la Superintendencia Financiera, lo que implica que, en días festivos, como ocurre también en eventos como la Semana Santa, no hay atención en las oficinas físicas.

¿Hay atención en las oficinas físicas de las entidades financieras?

Al tratarse de un día festivo oficial, el sistema financiero suspende la atención presencial en sus sucursales físicas, siguiendo los lineamientos similares de los días festivos tradicionales.

Sin embargo, esto no quiere decir que los demás servicios paren su funcionamiento. Aquí le explicamos qué deben hacer.

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Servicios digitales:

Esta medida aplica tanto para la banca privada como para la pública. Por lo tanto, cualquier gestión que requiera atención directa en ventanilla o asesoría en oficina deberá postergarse hasta el siguiente día hábil, cuando el sistema retome su operación convencional, esto quiere decir, hasta el lunes 4 de mayo de 2026.

A pesar del cierre de las sedes, la infraestructura tecnológica de los bancos garantiza que el ecosistema financiero no se detenga por completo. Los clientes podrán hacer uso de las siguientes herramientas:

Banca móvil y Home Banking: Las aplicaciones y portales web estarán habilitados las 24 horas para consultas de saldo, pagos de servicios y transferencias entre cuentas de la misma entidad.

Las aplicaciones y portales web estarán habilitados las 24 horas para consultas de saldo, pagos de servicios y transferencias entre cuentas de la misma entidad. Red de cajeros automáticos: El retiro de efectivo y los depósitos en cajeros multifuncionales operarán con normalidad en todo el territorio nacional.

El retiro de efectivo y los depósitos en cajeros multifuncionales operarán con normalidad en todo el territorio nacional. Corresponsales bancarios: Muchos puntos de atención en barrios y comercios suelen mantener el servicio, sujetos a la apertura del establecimiento aliado.

Tenga en cuenta las diferentes informaciones que ha dado cada entidad bancaria, por ejemplo, Bancolombia anunció que tendrá horarios de mantenimiento en sus plataformas digitales durante el fin de semana.

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