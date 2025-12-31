Procuraduría detectó presuntas irregularidades en la operación del peaje La Punta en Santander

Bucaramanga, Santander

La Procuraduría Regional de Instrucción de Santander concluyó una acción preventiva relacionada con el peaje La Punta, ubicado en la Mesa de Los Santos, tras denuncias de una veeduría ciudadana sobre posibles fallas contractuales y deficiencias en la operación, administración y recaudo del peaje desde enero de 2025.

El seguimiento institucional a la Gobernación de Santander y al Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander (Idesan) permitió identificar 14 presuntas irregularidades luego de la terminación del contrato de concesión con la firma Construvicol S. A.

De acuerdo con el ente de control, tras la finalización de dicho contrato, la Gobernación asumió la operación directa del peaje mediante contratos y convenios que podrían no ajustarse al marco normativo vigente.

Durante más de tres meses, la Procuraduría adelantó visitas de inspección, solicitó documentación y lideró mesas técnicas con las entidades involucradas, con el objetivo de advertir riesgos, proteger los derechos colectivos y promover el diálogo y la participación ciudadana.

Como resultado de esta actuación preventiva, se evidenciaron posibles irregularidades en contratos directos con la empresa Thomas Instruments, así como en un convenio suscrito con el Idesan. Además, se detectaron omisiones en la prestación de servicios esenciales y deficiencias en la publicación de información obligatoria en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP).

Finalmente, el ente de control informó que también se identificaron fallas como presunta tercerización irregular, ausencia de conceptos ministeriales y posibles usurpaciones de funciones, situaciones que motivaron la activación de la función disciplinaria para establecer eventuales responsabilidades.