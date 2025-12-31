Estos son los retos del nuevo gerente de Neomundo: turismo y expansión del centro de convenciones

Neomundo inicia una nueva etapa con la llegada de Julián Díaz Zambrano como gerente del centro de convenciones, quien aseguró que asume el cargo con el reto de fortalecer el posicionamiento de la entidad, como uno de los principales escenarios para eventos del nororiente colombiano.

“Uno de los principales retos es convertirnos en el centro de convenciones del nororiente colombiano que reciba la mayor cantidad de eventos y apoye la promoción de la cultura y el turismo”, afirmó Zambrano.

Agregó que recibe un legado importante y recordó la evolución de Neomundo desde su fundación en 1999, cuando comenzó como una maloca, hasta convertirse en un centro de convenciones que hoy impulsa la cultura, el turismo y el desarrollo económico de Bucaramanga.

Entre los principales ejes de su gestión, el gerente destacó el fortalecimiento del componente de biodiversidad, impulsado por el mariposario, un proyecto que inició en etapa experimental y que, tras la buena acogida del público, abrirá nuevamente sus puertas el próximo 5 de enero, en articulación con la Corporación Autónoma Regional para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga (CDMB).

Sobre el panorama de este año, señaló que Neomundo cuenta con una ocupación alta, resultado del proceso de posicionamiento de Bucaramanga como ciudad destino para la realización de congresos, convenciones y eventos, en un trabajo conjunto con hoteles, agencias de viajes, el aeropuerto y la terminal de transporte.

Finalmente, concluyó que uno de los principales desafíos de esta nueva administración será avanzar en los proyectos de expansión de Neomundo, incluida la fase dos del centro de convenciones.

Zambrano aseguró que estos procesos requerirán capitalización, gestión de recursos y apoyo institucional, por lo que en los próximos días presentará un plan de trabajo estructurado para definir el rumbo de estos proyectos y responder a la alta demanda de eventos que actualmente tiene el recinto.