Plazas de mercado en Bucaramanga ajustan horarios para garantizar abastecimiento en fin de año

Bucaramanga

Con el objetivo de asegurar el abastecimiento de alimentos frescos para las familias del área metropolitana durante la temporada de fin de año, las plazas de mercado operan con horarios especial este 31 de diciembre.

De acuerdo con el funcionario Germán Gómez, coordinador de las plazas de mercado, las plazas San Francisco, Guarín, Concordia y Kennedy mantendrán jornadas diferenciadas para facilitar las compras de los ciudadanos en estas fechas festivas. Durante los días 26, 27, 28 y 29 de diciembre, la atención se presentó en horario normal hasta las 2:00 de la tarde.

Lea también: ¡Atentos! se levanta el pico y placa en Bucaramanga del 1 al 13 de enero de 2026

Sin embargo, los días 30 y 31 de diciembre se implementó un horario extendido hasta las 4:00 de la tarde, una medida que no se había logrado en años anteriores y que fue posible gracias a la gestión de permisos y a la coordinación con los comerciantes.

“Logramos que las familias puedan contar con los centros de acopio abiertos para abastecer la canasta familiar de sus hogares”, señaló Gómez, quien destacó la importancia de este esfuerzo en una de las épocas de mayor demanda.

En el caso puntual de la plaza de mercado Kennedy, esta tendrá un tratamiento especial debido a la alta afluencia de compradores. Este centro de acopio atenderá hasta el mediodía, principalmente para quienes adquieren productos destinados a asados y sancochos tradicionales de la temporada.

Podría interesarle: Reacciones en Santander tras el aumento del salario mínimo en Colombia

El coordinador también resaltó que las plazas cuentan con productos frescos, de primera calidad y a buenos precios, garantizando una oferta suficiente para atender la demanda de fin de año.

Finalmente, Germán Gómez invitó a la ciudadanía a apoyar el comercio local y a realizar sus compras en las plazas de mercado, al tiempo que envió un mensaje de año nuevo a todos los usuarios, reiterando el compromiso de brindar una atención continua y de calidad en estos centros de acopio de mercado en Bucaramanga.