Precio del dólar oficial en Venezuela HOY, 31 de diciembre, según lo presentado por el BCV ¡Aumentó!

Venezuela pasó de ser una de las economías más prósperas en los ochenta y noventa, a ser uno de los países con mayores índices de pobreza e hiperinflación en el mundo. La crisis humanitaria y otros factores interinos, ha provocado que gran parte de la población venezolana, migre a otros países, y que, en muchos casos, estos la pasen mal.

Asimismo, recientemente se dio a conocer que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sostuvo una charla con Maduro. Esta conversación, según el mandatario norteamericano, no salió como esperaba y aseguró, que no hubo nada diferente o positivo.

De igual manera, hasta el momento no se sabe lo que pueda llegar a pasar en este 2026, ya que también, durante el transcurso de los últimos meses del 2025, Trump lanzó varias amenazas ante una posible invasión en territorio venezolano. Además, Maduro también se ha pronunciado ante las declaraciones de Trump, asegurando que todo está listo dentro de su cúpula militar en dado caso que se llegue a presentar un ataque directo.

Precio del dólar BCV en Venezuela

En Venezuela, la entidad financiera encargada de establecer y presentar el valor de algunas monedas del mundo, es el Banco Central de Venezuela. Es debido a ello que, para este último día del año del 2025, miércoles, 31 de diciembre, el precio del dólar se estableció en 301,37090000 bolívares.

De igual manera, el BCV, también presenta el precio de otras monedas del mundo, siendo estas, las principales que se cotizan dentro de Venezuela:

Euro: 354,49354854 bolívares.

354,49354854 bolívares. Yuan chino: 43,10224542 bolívares.

43,10224542 bolívares. Lira turca: 7,01821768 bolívares.

7,01821768 bolívares. Rublo ruso: 3,77679067 bolívares.

Otro punto a destacar, es que los informes de la BCV, no tienen actualizaciones sobre el estado económico del país desde hace meses, pues el último data de julio del 2025.

Cuál es el precio del dólar hoy

A diario, el Banco de la República publica una serie de actualizaciones en el que establece el precio del dólar en Colombia, siendo así, este se cotiza en una cifra de 3.757 pesos para este miércoles 31 de diciembre de 2025. Esta representa un ligero incremento con respecto a la cifra reportada el día anterior, 30 de diciembre (3.706 pesos).

Por otra parte, si una persona se encuentra interesada en hacer transacciones con dólares, estos son los precios que se manejan en las principales ciudades de Colombia para tal fin.

Bogotá: 3.740 pesos por compra y 3.860 pesos por venta.

3.740 pesos por compra y 3.860 pesos por venta. Medellín: 3.650 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

3.650 pesos por compra y 3.800 pesos por venta. Cali: 3.650 pesos por compra y 3.820 pesos por venta.

3.650 pesos por compra y 3.820 pesos por venta. Cartagena: 3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta.

3.750 pesos por compra y 3.980 pesos por venta. Cúcuta: 3.730 pesos por compra y 3.780 pesos por venta.

3.730 pesos por compra y 3.780 pesos por venta. Pereira: 3.730 pesos por compra y 3.800 pesos por venta.

