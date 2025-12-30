Reacciones en Santander tras el aumento del salario mínimo en Colombia

Bucaramanga

El anuncio del incremento del salario mínimo en Colombia para el año 2026 del 23,7%, ha generado un amplio debate. Mientras sectores sindicales destacan el impacto positivo para el poder adquisitivo de los trabajadores, empresarios y gremios advierten posibles efectos negativos en la informalidad, la productividad y la sostenibilidad de pequeñas empresas.

Desde el sector sindical, Oscar Estupiñán, vocero del Sindicato del Acueducto Metropolitano de Bucaramanga, calificó la decisión como un hecho histórico, según Estupiñán hace varios años no se registraba un incremento de esta magnitud en la clase trabajadora.

El líder sindical cuestionó el argumento histórico según el cual subir el salario mínimo genera informalidad. Recordó que, “pese a incrementos moderados en gobiernos anteriores, la informalidad laboral sigue afectando a más de 13 millones de colombianos, lo que demuestra que el problema responde a causas estructurales más profundas”, señaló.

Escuche aquí a Oscar Estupiñan:

Play/Pause Oscar Estupiñán, líder sindical 03:10 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

¿Qué dice el gremio empresarial en Santander?

Juan Felipe Montoya, empresario, presidente de Huevos Kikes, aseguró que podría traducirse en un crecimiento de la informalidad y en recortes de personal, especialmente en pequeñas y medianas empresas.

Lea también: En Floridablanca no habrá pico y placa del 1 al 12 de enero de 2026

Montoya afirmó que el alza del salario mínimo, sumada a otros cambios laborales como la reducción de la jornada, el recargo nocturno desde las 7:00 p.m. y las reformas relacionadas con aprendices del Sena, representa un “cerco a la productividad”. Según explicó, el costo laboral se vuelve insostenible para muchas compañías, lo que obligaría a ajustes en nómina y a una mayor dependencia del trabajo informal.

“Es tanta la gente y tanta la tasa de informalidad y todo lo que viene pasando que pareciera que no se sintiera el hecho de sacar personal, pero se hace un presupuesto para un año donde los incrementos de los precios del producto que se vende nunca son superiores o nunca son unos incrementos muy grandes, pero con esto que es lo que más pesa en la gran mayoría de las compañías que es la parte laboral, se incrementa un 23%, esto se vuelve inviable”, resaltó Juan Felipe Montoya.

Podría interesarle: ¡Atentos! se levanta el pico y placa en Bucaramanga del 1 al 13 de enero de 2026

La opinión de un economista

Una visión más técnica fue entregada por Ismael Estrada, director de estudios económicos de la Cámara de Comercio, quien reconoció que el incremento es positivo para quienes devengan el salario mínimo, al generar un aumento real cercano al 18%, teniendo en cuenta una inflación proyectada alrededor del 5,5%.

Sin embargo, Estrada advirtió que el beneficio directo solo impacta a 2,4 millones de trabajadores, mientras que cerca de 8 millones de empleados formales que ganan más del mínimo podrían ver reducido su poder adquisitivo, debido a ajustes salariales inferiores a la inflación.

Puede leer: Incendio en el comando de la Policía Metropolitana de Bucaramanga

También alertó sobre el impacto en el tejido empresarial, especialmente en Santander, donde el 96 % de las empresas son microempresas. Según explicó, “un trabajador que devenga salario mínimo representa para el empleador un costo cercano a los 3 millones de pesos, al sumar salario, auxilio de transporte, seguridad social y prestaciones, lo que supone un incremento aproximado de 500 mil pesos por empleado frente al año anterior”, comentó.

Escuche aquí a Ismael Estrada:

Play/Pause Ismael Estrada, economista 09:35 Mostrar Opciones Cerrar Compartir Cerrar Compartir Facebook

Twitter

Linkedin

Whatsapp

Embeber El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Finalmente, Estrada indicó que, aunque se espera un efecto inflacionario, este no sería proporcional al aumento del salario mínimo, "ya que rubros como arriendos, educación, salud y servicios públicos están regulados y se ajustan con base en el IPC". No obstante, productos y servicios no regulados sí podrían registrar aumentos durante el próximo año.