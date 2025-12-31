No hay derecho, nuevamente fueron vandalizadas figuras del alumbrado navideño en Armenia

Armenia

Recordemos que recién fue instalado el alumbrado navideño en la ciudad se registraron hechos vandálicos contra las figuras puntualmente hubo afectación en la torre Eiffel ubicada en la plaza de Bolívar que la dejó sin luces, ahora el caso se registra en la peatonal de cielos abiertos.

Y es que desde la empresa de Energía del Quindío advirtieron que el caso más complejo se registró en el sector de cielos abiertos, la peatonal de la 14, donde varias figuras fueron destruidas parcialmente y fue hurtado el cable de energía.

Desde la entidad rechazaron este tipo de actos e invitaron a la comunidad a reportar oportunamente a través de la línea 123 de la Policía.

Al respecto consultamos al secretario de gobierno de la capital quindiana, Carlos Arturo Ramírez realizaron un llamado al cuidado de los adornos navideños con el objetivo de vivir en tranquilidad en el fin de año.

“La alcaldía de Armenia hace un llamado a todos los armenios para que cuidemos nuestros adornos navideños, para que cuidemos nuestras pertenencias, para que se viva en convivencia y paz, hechos vandálicos como el que se vienen presentando con diferentes iluminaciones o adornos navideños que los han vandalizado, dañado, se han hurtado cables, no tiene razón de ser, porque esto es para Armenia, para que la ciudad se vea mucho más bonita para que sea agradable para nuestros turistas, a nuestros armenios, para que se pueda disfrutar en familia”, mencionó.

Lamentó la situación donde varios elementos han sido objeto de vandalismo y hurto de cableado de energía porque precisamente es para el disfrute de los ciudadanos.

Agregó: “Entonces, estos hechos son hechos de intolerancia, de falta de convivencia. Por eso se hace un llamado a todos para que cuiden lo nuestro".

Recordemos que la inversión del alumbrado fue de 2.500 millones de pesos.