En Armenia fueron vandalizadas varias figuras navideñas con el hurto del cableado

Armenia

No ha pasado ni una semana desde que se realizó el encendido navideño en la ciudad el pasado 1 de diciembre cuando ya se registran hechos vandálicos a las figuras que conforman el alumbrado.

Recordemos que la temática del alumbrado navideño de este año es representación de las figuras emblemáticas de diferentes países por eso en la plaza de Bolívar se encuentra la Torre Eiffel que lamentablemente quedó a oscuras producto del vandalismo y otros puntos hubo afectación como en el parque de Los Fundadores y en diferentes glorietas de la ciudad.

El secretario de Gobierno, Carlos Arturo Ramírez lamentó la situación por la falta de cultura ciudadana que impacta negativamente en los adornos dispuestos para el disfrute de propios y visitantes.

“Se está generando un vandalismo en toda la ciudad. Mire que hay algunos ciudadanos que sin ninguna consciencia empezó a dañar los alumbrados navideños. Empezaron a hurtarse los cables. Empezaron a hurtarse una cantidad de elementos que no tienen realmente un valor significativo", mencionó.

Sostuvo que el daño no tiene un valor significativo para el que los genera, pero para la administración municipal y la empresa de energía el panorama es diferente porque deben reponer el cableado para lograr retornar a la iluminación de las zonas afectadas.

“Nos han afectado en cuatro sitios el alumbrado, Parque Aborígenes, Parque Sucre Fundadores y aquí en la plaza de Bolívar. Es un llamado no solo a las personas que nos están afectando, sino a todos los ciudadanos, que nos ayuden a cuidar, que ayuden a cuidar lo que es de los armenios, porque eso se genera con recurso de los armenios para los armenios y para los visitantes", destacó.

Fue claro que avanzan en las investigaciones para identificar a los responsables a través de escaneo con las cámaras y así realizar la judicialización correspondiente.

“De hecho se está haciendo un escaneo con las cámaras y y si logramos la identificación de algunos de los autores del hurto, se pondrán las denuncias respectivas para que se judicialice la persona y se capture por el hurto calificado de este cable. Eso sigue siendo muy importante. Y si lo está cometiendo en el momento, será capturado en flagrancia por la Policía Nacional", puntualizó.

Recordemos que el alumbrado tiene una inversión 2.500 millones de pesos.