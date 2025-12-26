La EDEQ exhortó a la comunidad al autocuidado en visita a los alumbrados navideños en el Quindío

La réplica de la torre Eiffel en el alumbrado navideño en la plaza de Bolívar de Armenia. Foto: Adrián Trejos

Armenia

En vídeo que fue publicado en la página del periodista Juan Diego Lozano se evidencia como un menor de edad escala sobre la torre Eiffel que es uno de los atractivos navideños que esta ubicado en el centro de la plaza de Bolívar de la ciudad.

Ante la situación la empresa de energía del Quindío, EDEQ realizó un llamado especial al autocuidado para evitar este tipo de comportamientos por parte de los menores debido a que pueden generarse caídas y afectaciones como tal a los alumbrados.

En diálogo con Caracol Radio, Julián Quintero quien es el encargado del tema en la entidad informó que este tipo de estructuras no están diseñadas para soportar un peso de una persona por lo que consideran es una irresponsabilidad de los padres de familia que permiten estas maniobras que podría desencadenar en accidentes.

“Señalar y aclarar este hecho a toda la comunidad de que realmente estas estructuras no están diseñadas para soportar un peso de una persona y un niño y además eh eh incurriríamos en una irresponsabilidad de parte pues de los padres que vemos que permiten que sus hijos se suban a estos elementos, inclusive los impulsan a hacer este tipo de maniobras que pueden desencadenar en un accidente que logre unas consecuencias fatales", mencionó.

Envío un llamado especial a la comunidad a que haga uso responsable del alumbrado como tomarse las fotos, pero sin generar ninguna afectación de los elementos.

“Invitamos a la comunidad que hagan uso responsable del alumbrado navideño, de que se tomen las fotos sin tocar los elementos, sin abrazar a veces las figuras o tocarlas mucho porque las pueden dañar, pueden haber algunos problemas eléctricos también con algunas conexiones y nuevamente puntualizar, evitar subirse a las estructuras principalmente a la Torre Eiffel que no está diseñada para esas maniobras", informó.

Recordó que el trabajo es artesanal y que fue construido por 55 madres cabeza de hogar quindianas por eso lo importante de cuidar el alumbrado navideño.

“En algunos puntos de la ciudad tienen la mala costumbre también de tratar de subirse como al elemento o tratar de poner los niños encima de ciertas figuras que son volumétricas y por eso llamamos nuevamente a la comunidad que eviten hacer este tipo de actuaciones", indicó.

Desde la empresa recuerdan que en el caso de niñas, niños y adolescentes la supervisión y el cuidado durante el recorrido corresponde a sus padres y cuidadores, quienes deben acompañar permanentemente y orientar sobre el uso seguro de los espacios públicos.

Recomendaciones

Además, entregaron recomendaciones de seguridad para visitantes como No subirse, colgarse, sentarse o apoyarse sobre las figuras navideñas. Mantener a niñas y niños cerca y bajo supervisión constante. Evitar correr en zonas de alta afluencia y respetar las rutas de circulación.

No manipular cables, conexiones, extensiones u otros elementos técnicos. Reportar de inmediato cualquier situación de riesgo a las autoridades.