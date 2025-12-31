Liga Colombiana

Millonarios enfrentará a River Plate e Independiente en amistosos de pretemporada

Santa Fe, América, Cali, Once Caldas y Cúcuta también confirmaron partidos de pretemporada.

Millonarios volverá a enfrentarse a River Plate, nuevamente en amistoso / Twitter: @MillosFCoficial.

Millonarios, Santa Fe, América, Cali, Once Caldas y Cúcuta Deportivo confirmaron amistosos de pretemporada que estarán disputando en enero, justo antes de que comience la Liga 2026-I.

Millonarios tendrá dos rivales de lujo, ambos en Uruguay. El 11 de enero se medirá a River Plate en Campus Maldonado; mientras que el 13 del mismo mes, enfrentará a Independiente de Avellaneda en Montevideo. Los dos juegos serán a las 7:00PM, hora colombiana.

Santa Fe, por su parte, se medirá, a Deportivo Táchira de Venezuela en el estadio Metropolitano de Techo de Bogotá. El juego será el 9 de enero con hora por definir.

Cali y Once Caldas se enfrentarán en el estadio de Palmaseca el 10 de enero a las 6:00PM; mientras que América y Once Caldas harán lo propio en el estadio Pascual Guerrero el 13 de enero a las 7:00PM.

Cúcuta Deportivo, entretanto, enfrentará a San Lorenzo y Huracán de Argentina. El primer juego será el 14 de enero, a las 7:00M, y el segundo 16 de enero, a partir de las 4:15PM. Los dos compromisos en Montevideo.

Aún falta por definirse la fecha exacta en la que estará comenzando la Liga 2026-I, por ahora solo se conocen las fechas de la Superliga, que estarán disputando Junior y Santa Fe, los días 15 de enero, en Barranquilla, y 21 de enero, en Bogotá.

