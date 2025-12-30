América de Cali oficializa su primer fichaje para la Copa Sudamericana 2026 / Colprensa

El mercado de fichajes sigue su curso en Colombia. Los diferentes equipos se encuentran conformando sus nóminas para la temporada 2026, razón por la cual se han presentado varias contrataciones de renombre.

Un ejemplo de lo anterior sucede con el América de Cali, que este martes 30 de diciembre anunció su primera contratación para el próximo año. Es preciso recordar que el cuadro escarlata no solo disputará los torneos nacionales, sino también la Copa Sudamericana.

En este orden de ideas, la directiva encabezada por Tulio Gómez sumó una nueva pieza para su zaga defensiva. Se trata del regreso de un experimentado bicampeón escarlata.

Marlon Torres regresa al América

Luego de un breve paso por el Deportes Tolima, Marlon Torres regresa al América de Cali, equipo con el que se consagró campeón del país en dos oportunidades consecutivas: Finalización 2019 y Temporada 2020.

“Las grandes historias siempre tienen una torre que los sostiene”, fue el mensaje dejado por el equipo vallecaucano en sus redes sociales. Al que le agregó la siguiente descripción: “Hay amores que siempre encuentran la forma de volver”.

💘 Hay amores que siempre encuentran la forma de volver... 👹 pic.twitter.com/5wAlNYRDLf — América de Cali (@AmericadeCali) December 30, 2025

Es preciso recordar que Marlon Torres llegó por primera vez al América con 22 años, tras haber destacado con el Atlético Bucaramanga. Portó la casaca escarlata durante cuatro años, en los que disputó 139 encuentros y anotó 4 goles.

Asimismo, por su experiencia llegó a portar el cintillo de capitán en varias oportunidades y logró ser bicampeón de Colombia. Por si fuera poco, en el año 2019 fue seleccionado para integrar el once ideal de la temporada.

Ahora regresa con 29 años y una amplia experiencia a nivel nacional. Su primer objetivo pasa por hacerse un lugar en el onceno de David González, recordando que deberá luchar po un lugar junto a Nicolás Hernández, Jean Pestaña, Andrés Mosquera Guardia y Cristian Tovar.