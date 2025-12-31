Los acuerdos a los que llegó el nuevo interventor de Famisanar

EPS Famisanar tendrá nuevos horarios en sus oficinas a partir del 20 de agosto

La EPS Famisanar presentó un balance positivo de los primeros 30 días de gestión del agente especial interventor Germán Darío Gallo, hay acuerdos por más de $3.000 millones en el Tolima, ampliación a la red de servicios en Meta y anunció nuevas visitas a regiones clave para mejorar la atención de 2,7 millones de afiliados en el país.

Estos avances se dan en el marco de la estrategia Ruta Regiones, con la que la EPS, luego de una evaluación a los principales indicadores, priorizó territorios en donde se requerían acciones inmediatas y activó soluciones concretas.

El plan de acción con foco en el afiliado

Ese nuevo plan de trabajo prioriza: Respuesta efectiva a las Peticiones, Quejas y Reclamos (PQR) acumuladas; Entrega oportuna de medicamentos e insumos, sin trámites innecesarios; y amplía la red de prestadores, con mayor disponibilidad de agendas médicas y servicios cercanos a los afiliados.

Famisanar anunció que en enero de 2026 iniciará el segundo ciclo de visitas de diagnóstico territorial, con presencia funcional del agente interventor y su equipo directivo en Santander, Atlántico, Bolívar y Cesar, con las que busca replicar los logros alcanzados en el primer ciclo de visitas 2025 y seguir consolidando acuerdos con autoridades locales y la red hospitalaria.

“La confianza se reconstruye con hechos. Por eso estamos en los territorios, verificando la atención y tomando decisiones para mejorar los servicios”, afirmó el agente interventor, Germán Darío Gallo.

Los Acuerdos, recursos y atención

Uno de los principales puntos durante este primer mes de intervención se registró en Ibagué (Tolima), donde EPS Famisanar cerró acuerdos de pago por más de $3.000 millones con la red pública y privada del departamento, fortaleciendo el flujo de recursos y asegurando la continuidad de los servicios.

Durante la jornada, se desarrollaron mesas técnicas de alto nivel con la Secretaría Departamental de Salud y los principales hospitales del territorio, se verificó la ruta de atención oncológica activa con Clinialtec y se impartieron instrucciones directas para normalizar la entrega de medicamentos y reducir tiempos de espera a través del gestor farmacéutico Medic, que recibió la operación en diciembre de 2025.

En Granada (Meta), la EPS formalizó una alianza estratégica con el Hospital Departamental de Granada E.S.E..