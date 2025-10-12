¿Qué pasará con la entrega de medicamentos a los usuarios de la EPS Famisanar en Ibagué?

Ibagué

Caracol Radio conoció que tras las constantes quejas de los usuarios de la EPS Famisanar por no recibir de manera oportuna sus medicamentos, la Secretaría de Salud de Ibagué intensificó las acciones de vigilancia y control que permitió poner al descubierto lo que estaba pasando y que llevó a que la EPS pusiera fin al contrato con la farmacia Marcazsalud.

Según Liliana Ospina, secretaria de Salud de Ibagué, durante el último mes se llevaron a cabo operativos cada 48 horas, mesas públicas en las que los usuarios fueron los protagonistas y acciones conjuntas con la Superintendencia Nacional de Salud, que constató las falencias en la dispensación. Estas medidas priorizaron siempre el derecho a la salud de la ciudadanía.

“Hemos realizado varios operativos desde hace menos de un mes, le hemos puesto la lupa a esta farmacia, operativos cada 48 horas, mesa pública donde los usuarios fueron participantes y actores principales”, afirmó la secretaria de Salud, Liliana Ospina.

La Secretaría de Salud Municipal ya ofició a Famisanar, solicitando:

1. El soporte oficial de la finalización contractual con Marca Salud.

2. El cronograma de transición y el nombre del nuevo operador farmacéutico.

3. Estrategias para garantizar la continuidad en la entrega de medicamentos.

Esta decisión busca evitar que los usuarios de Famisanar sigan enfrentando dificultades para acceder a sus tratamientos y ratifica la responsabilidad de la Administración Municipal de garantizar el derecho fundamental a la salud.

¿Qué dijo la EPS Famisanar sobre la liquidación del contrato?

A través de un comunicado a la opinión pública anunció que se llevarán a cabo jornadas de entrega de medicamentos en Ibagué los días 15 y 29 de octubre de 2025. Actividades con las que se busca garantizar la entrega oportuna de tratamientos y mejorar la atención a los afiliados de la ciudad y sus alrededores.

Además, que, desde el 15 de noviembre, los afiliados de Ibagué podrán reclamar sus medicamentos a través del nuevo operador Medic, quien asumirá la dispensación con el compromiso de fortalecer la atención, ampliar la cobertura y mejorar la experiencia de los usuarios.