¿Cuáles son las vías más congestionadas para fin de año? Pico y placa 31 de diciembre y plan éxodo

La directora de la Policía de Tránsito, la general Susana Blanco, estuvo en 6 AM de Caracol Radio, hablando sobre el panorama de algunas de las vías más importantes del país para este fin de año, además de los planes para retornar y salir de la ciudad de Bogotá durante los primeros días del mes de enero.

La general comentó, que durante el día de hoy, 31 de diciembre, se ha presentado un alto flujo vehicular desde la media noche, y, de igual manera, una gran cantidad de personas han estado llegando a las terminales de transporte, siendo la más concurrida, la terminal de transportes de salitre.

Le podría interesar: Bogotá acelera su transformación en movilidad con obras, tecnología y articulación regional

Vía al Llano

Acerca de este tema, la directora aseguró que esta tendencia se ha presentado en varias salidas de la ciudad, pues también se ha evidenciado una gran cantidad de vehículos circulando por algunas de las vías más importantes del país, lo que ha llegado a causar, algunos atascos. Frente a esto, estableció que la vía más concurrida ha sido la vía al Llano.

Con relación a esto, Blanco aseguró que las dificultades en la movilidad que se han presentado en esta vía, se deben a las obras que se están realizando en la misma, y, por tanto, a pesar de la presencia de la policía, la ayuda que pueden proporcionar es un acompañamiento para ofrecer tranquilidad, seguridad y para realizar llamados a la paciencia y empatía.

Lea también: INVIAS confirma que continúan las obras para recuperar el paso por la vía al Llano

Trancones para salir de Bogotá

Sin embargo, también resaltó la alta cantidad de tráfico se ha presentado en corredores viales como la Calle 13, o la Autopista Sur, siendo unas vías fundamentales para aquellos que desean pasar su fin de año en municipios como La Mesa, Girardot, Chinauta, entre otros destinos, a los cuales las personas han decidido viajar desde tempranas horas de la madrugada.

Por otro lado, la directora realizó un llamado a los colombianos, pues según aseguró, durante el mes de diciembre se han realizado 37.000 pruebas de alcoholemia, de las cuales, 561 han resultado positivas, es decir, un promedio de 18 personas diarias han sido encontradas conduciendo bajo efectos del alcohol. Por esto, dejó un mensaje para que entre las familias se cuiden, y no permitan que alguien que ha consumido bebidas alcohólicas, maneje ningún tipo de vehículo.

Le podría interesar: Nueva estrategia de la Secretaría de Movilidad para prevenir la embriaguez al volante

Plan retorno

Por otro lado, respecto al regreso de los viajeros a la ciudad de Bogotá, la directora comentó que para el día 1 de enero no se cuenta con ninguna restricción, sin embargo, se podrían llegar a plantear para el día domingo 4 de enero.

Adicionalmente, aseguró que se ha aumentado la cantidad de personal disponible en los peajes, pues de este modo, los puntos de pago se movilizaran de una forma mucho más ágil, esto con el objetivo de evitar grandes atascos en dichos puntos.

Pico y placa 31 de diciembre

El pico y placa en la ciudad de Bogotá, se estructuró para HOY, 31 de diciembre, de la siguiente manera:

Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Taxis: Pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2,3, 4, 7, 8, 9 y 0.

Dichas medidas regirán en los siguientes horarios:

Para vehículos particulares de 6:00 a. m. a 9:00 p. m. y para taxis de 5:30 a. m. a 9:00 p. m.

Otras noticias: Balance de movilidad en Ibagué: 106 comparendos y 17 heridos durante el fin de semana