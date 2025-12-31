Denuncian presunto direccionamiento de contrato en MinCiencias para amigo de Petro y Verónica

NACIÓN

El exconcejal Daniel Briceño denuncia que el MinCiencias tendría todo listo para entregar un millonario contrato a un empresario amigo de Verónica Alcocer y del presidente Gustavo Petro.

Se trata de un contrato por $630.000 millones para impulsar la infraestructura y el desarrollo científico y tecnológico de la inteligencia artificial cuyo beneficiario sería el empresario Saúl Kattan, amigo personal de Verónica Alcocer y del presidente Gustavo Petro.

El exconcejal Daniel Briceño dice que ese contrato, presuntamente estaría “amañado” y aunque ya se presentó una queja en la Procuraduría, el ministerio público no ha actuado.

“Dónde está el señor Procurador, Gregorio Eljach ante el negociado de final de año que está haciendo la señora Yesenia Olaya, ministra de ciencia y Tecnología que pretende entregar casi a dedo $600 mil millones a una empresa llamada internexa controlada por el señor Saul Kattan, amigo personal de Verónica Alcocer y del seño gustavo Petro ¿Por qué el señor Procurador guarda silencio si su despacho ha recibido varias denuncias de irregularidades graves en el proceso de convocatoria que pretende contratar los servicios de Colombia Inteligente en donde se pretende hacer infraestructura para la inteligencia artificial, donde en dicha convocatoria y en dicho proceso de contratación se ha denunciado irregularidades tales como direccionamientos, falta de experiencia, propuestas mediocres, no se ha respetado los plazos que no se ha subsanado, documentos por fuera de los reglamentos”.

Saúl Kattan fue designado como gerente encargado de Internexa desde el 10 de marzo de este año. Él sería la persona que maneja esa empresa de telecomunicaciones.

Por ahora, no hay pronunciamiento del minCiencias frente a la denuncia del exconcejal.